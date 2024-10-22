25 "Шахедів" збито над Сумщиною. Зранку ворог ударив по багатоповерхівці і об’єктах критичної інфраструктури

Сьогодні, 22 жовтня 2024 року, в небі над Сумщиною наші зенітники збили 25 ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Ранкова атака на Суми

Як зазначається, росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури.

Наслідки ранкової атаки уточнюються.

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Нічна атака на Суми

Також ОВА нагадує, що внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

"Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошують у Сумській ОВА.

Як повідомлялося, нещодавно у Сумах пролунали вибухи: Місто під атакою "Шахедів". Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч проти 22 жовтня російській загарбники завдали авіаудару по приватному житловому сектору Сум. Загинуло 3 людини.