Россияне обстреливали приграничье Сумщины 37 раз, погиб мужчина
20 октября россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: осуществлен удар БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), удары FPV дронами (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (13 взрывов).
- Белопольская громада: 51 мину сбросили россияне на территории громады. Также был удар FPV дроном (1 взрыв), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), из ствольной артиллерии (47 взрывов). Также совершил удары FPV дронами (2 взрыва), в результате чего погиб местный житель.
- Юнаковская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (7 взрывов), КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывного предмета (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: враг бил из ствольной артиллерии (6 взрывов), FPV дронами (2 взрыва).
- Эсманская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады. Также осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).
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