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Россияне обстреливали приграничье Сумщины 37 раз, погиб мужчина

Наслідки обстрілів Сумщини 20 жовтня

20 октября россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 191 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: осуществлен удар БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), удары FPV дронами (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (13 взрывов).
  • Белопольская громада: 51 мину сбросили россияне на территории громады. Также был удар FPV дроном (1 взрыв), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), из ствольной артиллерии (47 взрывов). Также совершил удары FPV дронами (2 взрыва), в результате чего погиб местный житель.
  • Юнаковская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (7 взрывов), КАБ (1 взрыв).

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  • Хотинская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывного предмета (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: враг бил из ствольной артиллерии (6 взрывов), FPV дронами (2 взрыва).
  • Эсманская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады. Также осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).

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обстрел (27820) Сумская область (3319) жертвы (2096)


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