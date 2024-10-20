Росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини 37 разів, загинув чоловік
20 жовтня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 191 вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Краснопільська громада: здійснено удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух), удари FPV дронами (5 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (13 вибухів).
- Білопільська громада: 51 міну скинули росіяни на території громади. Також був удар FPV дроном (1 вибух), скидання з БпЛА вибухового пристрою ( 1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), зі ствольної артилерії (47 вибухів). Також здійснив удари FPV дронами (2 вибухи), внаслідок чого загинув місцевий мешканець.
- Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (7 вибухів), КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухового предмету (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (6 вибухів), FPV дронами (2 вибухи).
- Есманьська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
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