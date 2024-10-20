Ворог обстріляв Сумщину: загинув чоловік

Сьогодні, 20 жовтня 2024 року, з 08:30 упродовж 4 годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської облпрокуратури.

Як зазначається, унаслідок атаки ворога на території власного домоволодіння загинув 62-річний чоловік, також пошкоджено будинки місцевих жителів.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області.

Як зазначалося, сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменській громаді на Сумщині: є знеструмлення.