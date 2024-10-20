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Ворог обстріляв Сумщину: загинув чоловік

Наслідки обстрілу Сумщини

Сьогодні, 20 жовтня 2024 року, з 08:30 упродовж 4 годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської облпрокуратури.

Як зазначається, унаслідок атаки ворога на території власного домоволодіння загинув 62-річний чоловік, також пошкоджено будинки місцевих жителів.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області.

Як зазначалося, сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменській громаді на Сумщині: є знеструмлення.

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обстріл (29141) Сумська область (3874) жертва (256)


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всім плювати на Сумщину, а іі обстрилюють 24на7, треба вже зараз щось робить бо потім буде пізно.
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20.10.2024 18:30 Відповісти
Сумське прикордоння переживає безперевний терор.
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20.10.2024 20:15 Відповісти
 
 