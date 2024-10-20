Ворог ударив по об’єктах критичної інфраструктури у Роменській громаді на Сумщині: є знеструмлення

Сьогодні, 20 жовтня, вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".

Як зазначається, унаслідок обстрілу тимчасово знеструмлено понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти).

"Окрім того, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії рф на прикордонних територіях у Сумській області (це 130 населених пунктів). Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю", - додають в "Сумиобленерго".

Як зазначили у Сумській ОВА, сьогодні вранці, 20 жовтня ворог завдав авіаційного удару по Роменській громаді.

"Внаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів. На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару", - уточнили в ОВА.

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Як повідомлялося, 19 жовтня ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: було пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру. За даними ДСНС, рашисти вдарили по підрозділу ДСНС у Шостці, 5 рятувальників поранені, зруйновано будівлю. Станом на ранок 20 жовтня кількість поранених у Шостці зросла до 11.