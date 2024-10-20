Враг ударил по объектам критической инфраструктуры в Роменской громаде Сумской области: есть обесточивание

Сегодня, 20 октября, утром российская армия ударила по одному из энергетических объектов на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

Как отмечается, в результате обстрела временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта).

"Кроме того, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (это 130 населенных пунктов). Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом", - добавляют в "Сумыоблэнерго".

Как отметили в Сумской ОГА, сегодня утром, 20 октября враг нанес авиационный удар по Роменской общине.

"В результате атаки повреждениям подверглись объекты критической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеского удара", - уточнили в ОВА.

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Как сообщалось, 19 октября враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской общине: были повреждены объекты энергетики и инфраструктура. По данным ГСЧС, рашисты ударили по подразделению ГСЧС в Шостке, 5 спасателей ранены, разрушено здание. По состоянию на утро 20 октября количество раненых в Шостке возросло до 11.