Враг обстрелял Сумщину: погиб мужчина

Сегодня, 20 октября 2024 года, с 08:30 в течение 4 часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Шалыгинской громады Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской облпрокуратуры.

Как отмечается, в результате атаки врага на территории собственного домовладения погиб 62-летний мужчина, также повреждены дома местных жителей.

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Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции главного управления Нацполиции в Сумской области.

Как отмечалось, сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры в Роменской общине Сумской области: есть обесточивание.