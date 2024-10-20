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Враг обстрелял Сумщину: погиб мужчина

Наслідки обстрілу Сумщини

Сегодня, 20 октября 2024 года, с 08:30 в течение 4 часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Шалыгинской громады Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской облпрокуратуры.

Как отмечается, в результате атаки врага на территории собственного домовладения погиб 62-летний мужчина, также повреждены дома местных жителей.

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Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции главного управления Нацполиции в Сумской области.

Как отмечалось, сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры в Роменской общине Сумской области: есть обесточивание.

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обстрел (27820) Сумская область (3319) жертва (305)


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всім плювати на Сумщину, а іі обстрилюють 24на7, треба вже зараз щось робить бо потім буде пізно.
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20.10.2024 18:30 Ответить
Сумське прикордоння переживає безперевний терор.
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20.10.2024 20:15 Ответить
 
 