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Враг снова запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Запуск КАБів на Сумщину

Утром 20 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины", - говорится в сообщении.

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Больше информации о запуске КАБов на Сумщину на эту минуту нет.

Как отмечалось, сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры в Роменской громаде Сумской области: есть обесточивание.

Автор: 

Сумская область (3319) Воздушные силы (2414) КАБ (388)


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Сибіга мовчиш,Зе як план,працює... .
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20.10.2024 10:50 Ответить
F-16 вже у СЗЧ подалися?
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20.10.2024 11:05 Ответить
Ворог знову запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили (с). Цікавлюся, коли будуть новини на кшталт: ЗСУ знову запускає КАБи на московщину, - Повітряні сили??
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20.10.2024 18:21 Ответить
 
 