Враг снова запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 20 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины", - говорится в сообщении.

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Больше информации о запуске КАБов на Сумщину на эту минуту нет.

Как отмечалось, сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры в Роменской громаде Сумской области: есть обесточивание.