Враг снова запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Утром 20 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуск КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины", - говорится в сообщении.
Больше информации о запуске КАБов на Сумщину на эту минуту нет.
Как отмечалось, сегодня утром оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры в Роменской громаде Сумской области: есть обесточивание.
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Владимир #594971
показать весь комментарий20.10.2024 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Small Jerboa
показать весь комментарий20.10.2024 11:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ivan ivanov #589404
показать весь комментарий20.10.2024 18:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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