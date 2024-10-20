Ворог знову запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Зранку 20 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації про запуск КАБів на Сумщину на цю хвилину немає.

Як зазначалося, сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменській громаді на Сумщині: є знеструмлення.