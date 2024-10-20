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Ворог знову запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Запуск КАБів на Сумщину

Зранку 20 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації про запуск КАБів на Сумщину на цю хвилину немає. 

Як зазначалося, сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменській громаді на Сумщині: є знеструмлення.

Автор: 

Сумська область (3874) Повітряні сили (2756) КАБ (387)


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Сибіга мовчиш,Зе як план,працює... .
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20.10.2024 10:50 Відповісти
F-16 вже у СЗЧ подалися?
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20.10.2024 11:05 Відповісти
Ворог знову запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили (с). Цікавлюся, коли будуть новини на кшталт: ЗСУ знову запускає КАБи на московщину, - Повітряні сили??
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20.10.2024 18:21 Відповісти
 
 