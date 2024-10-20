Ворог знову запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 20 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації про запуск КАБів на Сумщину на цю хвилину немає.
Як зазначалося, сьогодні зранку окупанти завдали авіаудару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменській громаді на Сумщині: є знеструмлення.
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Владимир #594971
показати весь коментар20.10.2024 10:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Small Jerboa
показати весь коментар20.10.2024 11:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ivan ivanov #589404
показати весь коментар20.10.2024 18:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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