Загарбники обстріляли Слов’янськ, пошкоджені приватні будинки
Вдень 20 жовтня росіяни обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині. Пошкоджень зазнали будинки.
Про це повідомляє Слов’янська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що люди не постраждали.
"Три вибухи пролунали сьогодні приблизно о 16:30. Влучання у промзону та мікрорайон Цегляний. Пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих",- йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Путлер
показати весь коментар20.10.2024 21:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Євген #585735
показати весь коментар20.10.2024 21:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Євген #585735
показати весь коментар20.10.2024 21:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль