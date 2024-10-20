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Новини Війна
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Загарбники обстріляли Слов’янськ, пошкоджені приватні будинки

Загарбники обстріляли Слов’янськ

Вдень 20 жовтня росіяни обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині. Пошкоджень зазнали будинки.

Про це повідомляє Слов’янська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що люди не постраждали.

"Три вибухи пролунали сьогодні приблизно о 16:30. Влучання у промзону та мікрорайон Цегляний. Пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих",- йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Загарбники вдарили по Слов’янську на Донеччині: одна людина загинула, шестеро поранені, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

обстріл (29141) Слов’янськ (630)


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а чогоце за всю війну Донецьк ніхто не обстрілює. ? договорнячок
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20.10.2024 21:03 Відповісти
Батьківщина Ріната,що не зрозуміло!
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20.10.2024 21:07 Відповісти
За Крупу !!!
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20.10.2024 21:33 Відповісти
 
 