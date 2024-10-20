Загарбники обстріляли Слов’янськ, пошкоджені приватні будинки

Вдень 20 жовтня росіяни обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині. Пошкоджень зазнали будинки.

Про це повідомляє Слов’янська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що люди не постраждали.

"Три вибухи пролунали сьогодні приблизно о 16:30. Влучання у промзону та мікрорайон Цегляний. Пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих",- йдеться у повідомленні.

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