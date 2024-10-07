УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5134 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 498 6

Загарбники вдарили по Слов’янську на Донеччині: одна людина загинула, шестеро поранені, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері понеділка, 7 жовтня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Одна людина загинула, шестеро поранених, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив у Telegram очільник  Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:00 відомо про 6 поранених, у тому числі 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що одну постраждалу дитину - 2-річну дівчинку відправили до лікарні. Вона дістала незначні поранення. 

Росіяни обстріляли Слов’янськ

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджені шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля та два автомобілі.

Росіяни обстріляли Слов’янськ

Росіяни обстріляли Слов’янськ

На місці працюють органи влади та відповідальні служби.

Оновлена інформація

Згодом Філашкін повідомив, що внаслідок російського обстрілу Слов’янська загинула одна людина.

"1 людина загинула і 6 поранені - така інформація щодо удару по Слов'янську станом на 20:00. Серед поранених - 2-річна і 13-річна дівчата, обидві в задовільному стані", - розповів посадовець. 

Дивіться також: Росіяни вдарили по готелю в Слов’янську: Поранено 1 особу. ФОТО

Автор: 

обстріл (30471) Донецька область (9406) Слов’янськ (674)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
блін, повторно до них заходить війна. тепер вже серйозніше
показати весь коментар
07.10.2024 20:24 Відповісти
Снова в городе война.
показати весь коментар
07.10.2024 20:44 Відповісти
Где наши КАБы?
показати весь коментар
07.10.2024 21:04 Відповісти
не питай ...бо зараз прибіжить один недоумок ,обізве кацапом і спитає: " может тебе лопушек козломордый еще и координаты скинуть?"
показати весь коментар
07.10.2024 21:15 Відповісти
Хочете у цих про спитати?
показати весь коментар
07.10.2024 21:51 Відповісти
істоти кацапські щоб ви усім кодлом кацапським повиздихали!
показати весь коментар
07.10.2024 21:11 Відповісти
 
 