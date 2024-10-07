Загарбники вдарили по Слов’янську на Донеччині: одна людина загинула, шестеро поранені, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері понеділка, 7 жовтня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Одна людина загинула, шестеро поранених, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:00 відомо про 6 поранених, у тому числі 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що одну постраждалу дитину - 2-річну дівчинку відправили до лікарні. Вона дістала незначні поранення.

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджені шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля та два автомобілі.

На місці працюють органи влади та відповідальні служби.

Оновлена інформація

Згодом Філашкін повідомив, що внаслідок російського обстрілу Слов’янська загинула одна людина.

"1 людина загинула і 6 поранені - така інформація щодо удару по Слов'янську станом на 20:00. Серед поранених - 2-річна і 13-річна дівчата, обидві в задовільному стані", - розповів посадовець.

