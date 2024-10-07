РУС
Захватчики ударили по Славянску на Донетчине: один человек погиб, шесть ранены, среди них два ребенка. Фоторепортаж (обновлено)

Вечером понедельника, 7 октября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Один человек погиб, шесть ранены, в том числе двое детей.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19:00 известно о 6 раненых, в том числе 2 детях", - говорится в сообщении.

Известно, что одного пострадавшего ребенка - 2-летнюю девочку - отправили в больницу. Она получила незначительные ранения.

Росіяни обстріляли Слов’янськ

В результате вражеской атаки также повреждены шесть многоэтажек, предприятие, админздание и два автомобиля.

Росіяни обстріляли Слов’янськ

Росіяни обстріляли Слов’янськ

На месте работают органы власти и ответственные службы.

Обновленная информация

Впоследствии Филашкин сообщил, что в результате российских обстрелов Славянска погиб один человек.

"1 человек погиб и 6 ранены - такова информация по удару по Славянску по состоянию на 20:00. Среди раненых - 2-летняя и 13-летняя девочки, обе в удовлетворительном состоянии", - рассказал чиновник.

блін, повторно до них заходить війна. тепер вже серйозніше
07.10.2024 20:24 Ответить
Снова в городе война.
07.10.2024 20:44 Ответить
Где наши КАБы?
07.10.2024 21:04 Ответить
не питай ...бо зараз прибіжить один недоумок ,обізве кацапом і спитає: " может тебе лопушек козломордый еще и координаты скинуть?"
07.10.2024 21:15 Ответить
Хочете у цих про спитати?
07.10.2024 21:51 Ответить
істоти кацапські щоб ви усім кодлом кацапським повиздихали!
07.10.2024 21:11 Ответить
 
 