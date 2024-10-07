Захватчики ударили по Славянску на Донетчине: один человек погиб, шесть ранены, среди них два ребенка. Фоторепортаж (обновлено)
Вечером понедельника, 7 октября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Один человек погиб, шесть ранены, в том числе двое детей.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 19:00 известно о 6 раненых, в том числе 2 детях", - говорится в сообщении.
Известно, что одного пострадавшего ребенка - 2-летнюю девочку - отправили в больницу. Она получила незначительные ранения.
В результате вражеской атаки также повреждены шесть многоэтажек, предприятие, админздание и два автомобиля.
На месте работают органы власти и ответственные службы.
Обновленная информация
Впоследствии Филашкин сообщил, что в результате российских обстрелов Славянска погиб один человек.
"1 человек погиб и 6 ранены - такова информация по удару по Славянску по состоянию на 20:00. Среди раненых - 2-летняя и 13-летняя девочки, обе в удовлетворительном состоянии", - рассказал чиновник.
