Захватчики ударили по Славянску на Донетчине: один человек погиб, шесть ранены, среди них два ребенка. Фоторепортаж (обновлено)

Вечером понедельника, 7 октября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Один человек погиб, шесть ранены, в том числе двое детей.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19:00 известно о 6 раненых, в том числе 2 детях", - говорится в сообщении.

Известно, что одного пострадавшего ребенка - 2-летнюю девочку - отправили в больницу. Она получила незначительные ранения.

В результате вражеской атаки также повреждены шесть многоэтажек, предприятие, админздание и два автомобиля.

На месте работают органы власти и ответственные службы.

Обновленная информация

Впоследствии Филашкин сообщил, что в результате российских обстрелов Славянска погиб один человек.

"1 человек погиб и 6 ранены - такова информация по удару по Славянску по состоянию на 20:00. Среди раненых - 2-летняя и 13-летняя девочки, обе в удовлетворительном состоянии", - рассказал чиновник.

