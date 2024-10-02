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Россияне ударили по гостинице в Славянске: Ранен человек. ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали частный отель в Славянске Донецкой области, в результате чего ранен 1 человек.

Об этом сообщил мэр Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 5:00 город вновь подвергся вражескому обстрелу. Попадание в частный отель в районе Молочар", - говорится в сообщении.

В результате удара ранен 1 человек. Также повреждены частные дома.

Также смотрите: Россияне в очередной раз обстреляли Славянск, три человека ранены (обновлено). ФОТО

РФ атакувала готель у Слов'янську: 1 особу поранено
РФ атакувала готель у Слов'янську: 1 особу поранено

Автор: 

обстрел (27405) Донецкая область (9790) Славянск (2582)


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Отжеж, а пригадую, півтора роки тому шукав працюючий готель в Славіку. В результаті зняв квартиру.
Ви уявляєте - цей готель, це чиєсь життя. Людина вклала гроші, і зовсім немаленькі. І все. Нема.
Так що, коли пишуть, що внаслідок влучань нема жертв. Є жертви. Є такі речі, які хтось витащить, а хтось ні.
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02.10.2024 10:02 Ответить
А я пригадую 2014 рік... донецьк, словянськ, луганськ - все закінчується на "ьк", як мухосранськ, руськ, руська і т.д. Ждуни отримують каміння братерської вдячності з неба від братів по мові. От і добре. І начхати хто там шо думає з цього приводу.
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03.10.2024 20:04 Ответить
 
 