Россияне ударили по гостинице в Славянске: Ранен человек. ФОТО
Российские оккупационные войска атаковали частный отель в Славянске Донецкой области, в результате чего ранен 1 человек.
Об этом сообщил мэр Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 5:00 город вновь подвергся вражескому обстрелу. Попадание в частный отель в районе Молочар", - говорится в сообщении.
В результате удара ранен 1 человек. Также повреждены частные дома.
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Ви уявляєте - цей готель, це чиєсь життя. Людина вклала гроші, і зовсім немаленькі. І все. Нема.
Так що, коли пишуть, що внаслідок влучань нема жертв. Є жертви. Є такі речі, які хтось витащить, а хтось ні.