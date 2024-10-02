Россияне ударили по гостинице в Славянске: Ранен человек. ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали частный отель в Славянске Донецкой области, в результате чего ранен 1 человек.

Об этом сообщил мэр Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 5:00 город вновь подвергся вражескому обстрелу. Попадание в частный отель в районе Молочар", - говорится в сообщении.

В результате удара ранен 1 человек. Также повреждены частные дома.

Также смотрите: Россияне в очередной раз обстреляли Славянск, три человека ранены (обновлено). ФОТО



