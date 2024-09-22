Россияне в очередной раз обстреляли Славянск, три человека ранены (обновлено). ФОТО

Российские захватчики нанесли вражеский удар по Славянску. Попадания зафиксированы в двух микрорайонах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Попадание в микрорайонах Черевковка и на Славкурорт. На Черевковке несколько домов разрушены. Много повреждено. К сожалению, есть и раненые. Сейчас - трое. Все доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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По информации Донецкой областной прокуратуры, предварительно, ВС РФ нанесли удар с использованием "ФАБ-250" с УМПК.

"Средство поражения попало по одному из домовладений. Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину. Также получили телесные повреждения двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении.





