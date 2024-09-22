Росіяни вкотре обстріляли Слов’янськ, три людини поранені (оновлено). ФОТО

Російські загарбники завдали ворожого удару по Слов'янську. Влучання зафіксовані у двох мікрорайонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Влучання у мікрорайонах Черевківка і на Словкурорт. На Черевківці декілька будинків зруйновано. Багато пошкоджено. На жаль, є і поранені. Наразі - троє. Всі доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією Донецької обласної прокуратури, попередньо, ЗС РФ завдали удару з використанням "ФАБ-250" з УМПК.

"Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги", - йдеться в повідомленні.





