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Росіяни вкотре обстріляли Слов’янськ, три людини поранені (оновлено). ФОТО

Російські загарбники завдали ворожого удару по Слов'янську. Влучання зафіксовані у двох мікрорайонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Влучання у мікрорайонах Черевківка і на Словкурорт. На Черевківці декілька будинків зруйновано. Багато пошкоджено. На жаль, є і поранені. Наразі - троє. Всі доставлені до лікарні", - йдеться  в повідомленні.

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За інформацією Донецької обласної прокуратури, попередньо, ЗС РФ завдали удару з використанням "ФАБ-250" з УМПК.

"Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли Слов'янськ 22 вересня
Окупанти обстріляли Слов'янськ 22 вересня
Окупанти обстріляли Слов'янськ 22 вересня

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) Слов’янськ (605)


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Московіти упевнен повертаються до таборів ГУЛАГУ2 та Шарашок зеківських…
kerber_tupolevskaya_sharaga_1971_text
http://vtoraya-literatura.com
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22.09.2024 14:34 Відповісти
Росіяни...
Якути, чечени---
Та інші члени-
Що внизились...

Пітер! я-я ...
Я Іператріцца!
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22.09.2024 14:37 Відповісти
Просто не можуть, босурмаи-
Коли відсосує Маск в Сі...

Амеріга!

Ти брудна проститутка елітна...

Проститутка...

Просто продажна пілотка...

Просто проміжок...
Між спермою та глоткою...
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22.09.2024 14:45 Відповісти
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22.09.2024 15:12 Відповісти
 
 