Росіяни вкотре обстріляли Слов’янськ, три людини поранені (оновлено). ФОТО
Російські загарбники завдали ворожого удару по Слов'янську. Влучання зафіксовані у двох мікрорайонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"Влучання у мікрорайонах Черевківка і на Словкурорт. На Черевківці декілька будинків зруйновано. Багато пошкоджено. На жаль, є і поранені. Наразі - троє. Всі доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Донецької обласної прокуратури, попередньо, ЗС РФ завдали удару з використанням "ФАБ-250" з УМПК.
"Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги", - йдеться в повідомленні.
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