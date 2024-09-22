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Окупанти обстріляли шахту на Донеччині, дві людини загинули

На Донеччині ворог обстріляв шахту, двоє загиблих

21 вересня російські загарбники обстріляли територію однією з шахт Донецької області, загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

За інформацією міністерства, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню.

"Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, минулої доби російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів Донецької області, три людини загинули, 12 дістали поранення.

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