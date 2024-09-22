Доба на Донеччині: ворог обстріляв 17 населених пунктів, три людини загинули, 12 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Троє жителів Донеччини загинули внаслідок російських атак, 12 - поранені, зокрема дитина. Під вогнем перебували 17 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

По Шахтарському росіяни вдарили бомбою "УМПБ Д-30 СН" - поранили мирного жителя, пошкодили 6 приватних осель.

Костянтинопіль обстріляли з реактивних систем залпового вогню - постраждали троє цивільних осіб, пошкоджено 2 домогосподарства, два авто, трактор.

Покровський район

Двоє поранених - у Гірнику, один - у Костянтинопільському, пошкоджено приватні будинки. У Добропіллі пошкоджено 19 будинків і адмінбудівлю. Вже вранці у Мирнограді загинула людина, пошкоджено 5 будинків.

По Кураховому армія РФ завдала комбінованого удару двома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та ствольною артилерією. Одна людина загинула та дві зазнали поранень, пошкоджено багатоквартирний будинок, ТРЦ, два легкові авто й вантажівку.

За добу поліція задокументувала 3 028 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору, - повідомили у поліції

В Удачному окупанти поцілили по підприємству – вбили двох цивільних осіб і одну поранили.

У Покровську внаслідок ворожих атак травмовано чотирирічну дівчинку, руйнувань зазнали три приватні оселі, дитячий будинок, заклади освіти.

Краматорський район

У Новому Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. На Олексієво-Дружківку ворог скинув дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – поранено людину, пошкоджено цех підприємства.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 будинків.

За добу у регіоні пошкоджено 50 цивільних об’єктів, з них 28 житлових будинків. Росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 600 осіб, у тому числі 55 дітей.

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок російського ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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