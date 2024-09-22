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Доба на Донеччині: ворог обстріляв 17 населених пунктів, три людини загинули, 12 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Троє жителів Донеччини загинули внаслідок російських атак, 12 - поранені, зокрема дитина. Під вогнем перебували 17 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

По Шахтарському росіяни вдарили бомбою "УМПБ Д-30 СН" - поранили мирного жителя, пошкодили 6 приватних осель.

Костянтинопіль обстріляли з реактивних систем залпового вогню - постраждали троє цивільних осіб, пошкоджено 2 домогосподарства, два авто, трактор.

Покровський район

Двоє поранених - у Гірнику, один - у Костянтинопільському, пошкоджено приватні будинки. У Добропіллі пошкоджено 19 будинків і адмінбудівлю. Вже вранці у Мирнограді загинула людина, пошкоджено 5 будинків.

Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини

По Кураховому армія РФ завдала комбінованого удару двома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та ствольною артилерією. Одна людина загинула та дві зазнали поранень, пошкоджено багатоквартирний будинок, ТРЦ, два легкові авто й вантажівку.

За добу поліція задокументувала 3 028 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору, - повідомили у поліції

В Удачному окупанти поцілили по підприємству – вбили двох цивільних осіб і одну поранили.

У Покровську внаслідок ворожих атак травмовано чотирирічну дівчинку, руйнувань зазнали три приватні оселі, дитячий будинок, заклади освіти.

Краматорський район

У Новому Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. На Олексієво-Дружківку ворог скинув дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – поранено людину, пошкоджено цех підприємства.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 будинків.

Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини

За добу у регіоні пошкоджено 50 цивільних об’єктів, з них 28 житлових будинків. Росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 600 осіб, у тому числі 55 дітей.

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок російського ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

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Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568)


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22.09.2024 15:16 Відповісти
 
 