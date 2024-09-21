На Донеччині внаслідок ворожого ракетного удару загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк. ФОТО
На Донеччині внаслідок російського ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Володимирської міської ради, а також написав Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донеччині в районі міста Допропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк", - йдеться у повідомленні Володимирської міської ради.
"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди", - написав Валерій Залужний.
У Володимирській міській раді розповіли, що Нинитюк розпочав кар’єру у правоохоронних органах Володимирського відділу внутрішніх справ у 1991 році.
Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.
Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.
В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.
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Чи просто пи...ш тим гнилим язиком?
То може йшов би ти на... три веселих букви? По суті...
А те, що його офіс послом в Великобританію сватав ще до звільнення?
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