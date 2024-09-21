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Новини Фото Війна
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На Донеччині внаслідок ворожого ракетного удару загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк. ФОТО

На Донеччині внаслідок російського ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Володимирської міської ради, а також написав Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині в районі міста Допропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк", - йдеться у повідомленні Володимирської міської ради.

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди", - написав Валерій Залужний.

На Донеччині внаслідок ворожого ракетного удару загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк

У Володимирській міській раді розповіли, що Нинитюк розпочав кар’єру у правоохоронних органах Володимирського відділу внутрішніх справ у 1991 році.

Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.

В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.

Дивіться також: Захищаючи Україну, на Лиманському напрямку загинув воїн 67 ОМБр Сергій Семенченко. ФОТО

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568) втрати (4413)


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Топ коментарі
+27
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

.
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21.09.2024 18:27
+20
Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Олександра 😪😪😪
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21.09.2024 18:34
+15
RIP…
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21.09.2024 18:28
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R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

.
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21.09.2024 18:27 Відповісти
RIP…
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21.09.2024 18:28 Відповісти
Спочатку помічник тепер... У Швеця звучить в останньому блозі - ПОВЕРНУТИ ЗАЛУЖНОГО!!

Опять Крот: Москва знала все о Курской операции ВСУ // Video 817 - Швец
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21.09.2024 18:30 Відповісти
на ютуб- Лапін Луценко

"Все вже вирішили! Інсайди про перемовини, чи тупа здача України?"-

ЦЕ В ДОДАЧУ ДО ДЛОГУ ШВЕЦЯ - ТЕМА ТА Ж
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21.09.2024 18:42 Відповісти
З піврічного звіту ЦРУ представленого Байдену ‎03.‎06.‎2024 року:
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління України досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України...»
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21.09.2024 19:26 Відповісти
НУ І ?Ще в 2019 му вовці вказували на 5 колону та агентів розвідки з Британії та США ... А вова на перевибори готує Україну й до миру готовить..
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21.09.2024 19:35 Відповісти
Байден тебе сам передал копию?
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21.09.2024 22:15 Відповісти
Дєдушка Швець... Він "переміг" ворога ще роки півтора тому. Від його ****@жа та монетизації для нас, пересічних, нічого не зміниться
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21.09.2024 19:42 Відповісти
Крутий Швець- навіть шановні ЗМІ партнерів йому підспівують про Козирів над Зе!
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21.09.2024 20:19 Відповісти
Те, що він розумна людина - не сперечаюся. Але ці всі прогнози - це тільки прогнози і не більше. А на носі зима і Швецю до дупи наші проблеми, а геополітика пересічних не цікавить
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21.09.2024 20:24 Відповісти
А я не фанатію - я часто говорю наперекір йому , й пишу . Він навіть огризається іноді. А у нього мені головне подача статей та публікацій , як від прибічника України .Потім сама намагаюся заходити, з його ж подачі, якщо щось хочеться смій перечитую.
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21.09.2024 21:44 Відповісти
Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Олександра 😪😪😪
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21.09.2024 18:34 Відповісти
В ОП мабуть святкують...
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21.09.2024 18:34 Відповісти
Царство Небесне... Вічна Слава Воїну!
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21.09.2024 18:36 Відповісти
Додумуй не додумуй , але він міг тисячу разів подбати за своє спокійне життя але обрав інший шлях Знав його особисто, достойна людина. Хто його знав - підтвердять. Спочивай з миром Олександр
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21.09.2024 19:22 Відповісти
Тільки він з Волині пішов служити в Донецьку область... Будучи мєнтовським полковником...
А ти де зараз? В торецьку чи в часіку?
Чи просто пи...ш тим гнилим язиком?
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21.09.2024 19:23 Відповісти
Кожен сам обирає свою долю і свій шлях. Мені немає діла, де знаходиться мій опонент в розмові. Треба по суті питання писати
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21.09.2024 19:40 Відповісти
Чесно? По суті? Не твоє діло хто де краде? Не твоє діло хто в окопі вмирає?
То може йшов би ти на... три веселих букви? По суті...
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21.09.2024 22:15 Відповісти
Чому його списали по ВЛК? Та тому, що інакше його треба було ставити командувачем якогось напрямку... А це б означало, що він і далі небезпечний для влади... Оскільки міг на цьому напрямку наваляти псам масковським.
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21.09.2024 19:25 Відповісти
І слідчих не треба. І суддів можна звільняти - читачі "Цензора" миттєво розкривають будь-який злочин і виносять вирок. Це ж скільки грошей можна зекономити на спецслужбах
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21.09.2024 19:44 Відповісти
О, падаляцька карабєльная сасна заступила на чергування))
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21.09.2024 20:18 Відповісти
Звідки такі висновки?
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21.09.2024 20:22 Відповісти
бо в них темники так побудовані - втірацца в давєріє
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21.09.2024 21:56 Відповісти
Тобто Залужний зміг без відома офісу президента рішити собі ВЛК? Ще й непридатність?
А те, що його офіс послом в Великобританію сватав ще до звільнення?
Все співпадіння??? я ж говорю що зелені святі... З них би ікони пора почати писати...
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21.09.2024 22:14 Відповісти
Козир зачищатиме усих.. пока Зєля і її телефонне СБУ в носі довбиться... хоча вона може і у справі шісткою "подай-прінєсі"..
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21.09.2024 18:49 Відповісти
«Ти був справжній. Справжній зі справжніх. Вибач. Я не міг по-іншому»-це було у Залужного сьогодні у фейсбуці. Чому Цензор не надав повний допис Залужного?
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21.09.2024 19:56 Відповісти
...невипадкового ракетного удару...
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21.09.2024 20:32 Відповісти
так це не перший вбитий заступник Залужного....той гранатами подарованими на днюху бавився,цього ракета вбила.
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21.09.2024 20:37 Відповісти
Наводка
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21.09.2024 21:53 Відповісти
100% що вирахували та ОП@ навела...
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22.09.2024 00:42 Відповісти
Вічна Пам'ять ВОЇНУ ! Співчуття рідним та близьким.
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22.09.2024 01:19 Відповісти
Прибирають потихеньку
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22.09.2024 04:08 Відповісти
 
 