На Донеччині внаслідок ворожого ракетного удару загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк. ФОТО

На Донеччині внаслідок російського ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Володимирської міської ради, а також написав Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині в районі міста Допропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк", - йдеться у повідомленні Володимирської міської ради.

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди", - написав Валерій Залужний.

У Володимирській міській раді розповіли, що Нинитюк розпочав кар’єру у правоохоронних органах Володимирського відділу внутрішніх справ у 1991 році.

Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.

В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.

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