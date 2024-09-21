Захищаючи Україну, на Лиманському напрямку загинув воїн 67 ОМБр Сергій Семенченко. ФОТО

Під час запеклих боїв на Лиманському напрямку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий, молодший сержант Сергій Бакс Семенченко, водій гранатометного взводу РВП 2 стрілецького батальйону 67 ОМБр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам друга "Бакса", який на початку повномасштабного вторгнення став на захист Української Держави", - зазначили у бригаді.

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