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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на Лиманському напрямку загинув воїн 67 ОМБр Сергій Семенченко. ФОТО

Під час запеклих боїв на Лиманському напрямку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий, молодший сержант Сергій Бакс Семенченко, водій гранатометного взводу РВП 2 стрілецького батальйону 67 ОМБр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам друга "Бакса", який на початку повномасштабного вторгнення став на захист Української Держави", - зазначили у бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконуючи бойове завдання, на Донеччині загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич. ФОТО

Сергій Семенченко

Автор: 

втрати (4413)


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Топ коментарі
+28
Вічна пам'ять
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21.09.2024 08:40
+18
......а сотні тисяч ухилянтів-біженців-квіточок вважають тих хто воює і гине придурками,а себе розумними.....от якби ще прорватися в Німеччину щоб добрі і довірливі німці платили розумним квіточкам хрусткі євро,життя б вдалося....
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21.09.2024 08:42
+18
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ .
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21.09.2024 08:48
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Вічна пам'ять
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21.09.2024 08:40 Відповісти
......а сотні тисяч ухилянтів-біженців-квіточок вважають тих хто воює і гине придурками,а себе розумними.....от якби ще прорватися в Німеччину щоб добрі і довірливі німці платили розумним квіточкам хрусткі євро,життя б вдалося....
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21.09.2024 08:42 Відповісти
Он як.....глибока думка. Тобто,може захищати Україну не треба? Але тут одна закавика є-русня всерівно захопить нас і знищуватиме пачками,всерівно ж будуть мерці....Чи підете вірно служити кацапам і залишитися жити? Що на таке відповість премудрий піскар?
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21.09.2024 10:40 Відповісти
Дак ты че тут сидишь и строчишь. Вперед на амбразуры. Патриот диванный🤣
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21.09.2024 14:20 Відповісти
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ .
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21.09.2024 08:48 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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21.09.2024 08:48 Відповісти
Дякуємо тобі, КОЗАЧЕ!
Ти зробив більше, ніж усі привладні, для ЗАХИСТУ України!!
Низький уклін РОДИНІ! Пам'ятаймо Українці, про своїх Захисників!
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21.09.2024 08:52 Відповісти
А 20- Ти летние и старше у меня под окнами вечерами гоняют на байках, тачках, пьют кофе-пиво и не только По кафе-барам, снимают ***-й (там недалеко их точка)...это правильно? Объясните мне, я чего-то в этом зе-болоте уже понимаю .
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21.09.2024 08:52 Відповісти
Вони ще жеруть шашлики, усе як наказав чотириразовий ухилянт і їх кумир
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21.09.2024 08:57 Відповісти
Який лагідний погляд!.. Яка сильна людина!.. Україна втрачає найкращих ...
Низький уклін і вічна пам'ять Герою!
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21.09.2024 09:15 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.09.2024 10:43 Відповісти
 
 