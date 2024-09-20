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Виконуючи бойове завдання, на Донеччині загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич. ФОТО

У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинула важкоатлетка, бойова медикиня та стрільчиня Ніна Пашкевич.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Здолбунівська міська рада. 

"З невимовним болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілець Ніна Пашкевич. Назавжди 47...", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про захисницю Ніну Пашкевич?

На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

Зазначається, що Ніну знали як спортсменку-важкоатлетку, майстриню спорту та тренерку чемпіонок України і Європи.

Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях.

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У квітні цього року Ніна Пашкевич здобула перемогу на Чемпіонаті України з важкої атлетики, була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів.

У суботу, 21 вересня, Ніна Миколаївна повертається додому на щиті.

На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

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Автор: 

спорт (1621) втрати (4412)


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Топ коментарі
+36
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20.09.2024 14:13
+35
Дякуємо тобі за твій героїзм.Співчуття родині (
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20.09.2024 14:14
+32
Вічна пам'ять!
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20.09.2024 14:14
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20.09.2024 14:13 Відповісти
Вічна пам'ять!
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20.09.2024 14:14 Відповісти
Дякуємо тобі за твій героїзм.Співчуття родині (
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20.09.2024 14:14 Відповісти
🙏🏼
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20.09.2024 14:16 Відповісти
Героїня,Патріотка,просто справжня Українка. Вічна Пам'ять, ніхто не забутий, ніщо не забуте.
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20.09.2024 14:20 Відповісти
Гинуть кращі. Слава Героям!
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20.09.2024 14:22 Відповісти
Правда гинуть кращі а всяка гниль зоновська щурі кацапсяче лайно по кабаках по закордонах по санаторіях нічних клубах все біосміття ховається а гинуть ті що ЦІнні і для сім,ї і для Батьківщини
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20.09.2024 14:28 Відповісти
У цієї дівчини у 100 розів більше мужності, ніж у сотень тисяч обсциканих "чоловіків", які від слова ТЦК пісяють у штанішки.
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20.09.2024 14:23 Відповісти
Не в тому справа. З будь ким можна знайти спільну мову, а не тягти на війну силою і погрозами.
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20.09.2024 14:26 Відповісти
Якщотвоно курва і зрадник які слова тільки бити до всерачки і в окопи з лопатою .Кадирівці вважають за сором навіть полон а ці ухилянти трахаються в душу
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20.09.2024 14:32 Відповісти
Я про простих людей. Серед них немає зрадників. У більшості випадків. Потрібно проявляти мистецтво в управлінні людьми і знаходити підхід до всіх, а не тягти силою людей. Примус тільки породжує спротив.
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20.09.2024 14:39 Відповісти
Для цього є призов і підготовка. А якщо вже була первинна військ. підготовка, массова, то і наповнювати ОС легше.
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20.09.2024 17:00 Відповісти
Це ти пуйлу питання задав чи такаж курка зоновська
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Хай здохне 100 непотрібу ухилянтського чим 10патріотів захистників
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20.09.2024 14:36 Відповісти
О, крыску спалили. Вот кто первым побежит кадыркам показывать где ветераны находятся в селе когда зайдут к нему. Чувачек Dust
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20.09.2024 15:45 Відповісти
Чоловік - це воїн. Так їх створила природа.
Обгажені і обісцяні з переляку персонажи - не чоловіки.
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20.09.2024 14:37 Відповісти
Ну вот сядут и будут сидеть и плакать дружно все "обгаженные" мужички которые не хотят воевать на заводах и предприятиях по производству дронов где дають бронь. А потом заплачут от комментариев кролика с цензора остальные мужички которые обслуживают коммуналку твою и доставляют продукты, материалы итд на перевозках у которых бронь потому что воевать бояться. А потом туповатый кролик с цензора строчить перестанет потому что не будет интернета и сайт перестанет обслуживаться. Ну и пойдёт с лопатой в последнюю атаку, потому что оружия нет ибо все мужички сидят и бояться разгневить кролика с цензора и показать себя не мужичками. Идти проспись малолетка
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20.09.2024 15:51 Відповісти
Ви напевно щоь не зрозуміли. Якщо фронт не витримає, ви теж підете воювати. Підете радісно, вперед і з піснею в россійський м'ясний штурм. А що би вам ще веселіше було, позаду пійде ахмат-чай і буде стріляти вам в спину. По факту - ви вже труп, потенційний. В маріуполі наприклад місцевих чоловіків в живих вже нема. Вони на кладовищі біля Першотравневого. Могили навіть з космосу видно.
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20.09.2024 16:07 Відповісти
Да иди уже штурмуй и зачилься. Я без тебя разберусь что мне делать
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20.09.2024 16:20 Відповісти
За вас вже все вирішили.
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20.09.2024 20:56 Відповісти
В Лондоні ТЦК нема.Там справжні воїни
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20.09.2024 14:44 Відповісти
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Чому гинуть кращі ,а всяке бидло "уставшее от войни" бикує ? Вічна пам'ять.
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20.09.2024 15:00 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Героїні Слава !

співчуття рідним....
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20.09.2024 15:12 Відповісти
Царство небесне і вічная пам'ять .
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20.09.2024 15:21 Відповісти
Боже, Вічна Пам'ять та Царство Небесне тобі, красунечка...
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20.09.2024 15:33 Відповісти
@ (переклад)

"Чи зійде з Неба благодать,

На тлен життя, щоб знов воскрести?

Бо й далі гинуть у боях

Окрім братів і наші сестри!

На боротьби святий вівтар,

Лиш кращих приносили в жертву.

І в пам'яті лишився згар,

де все наскрізь пропахло смертю..."
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20.09.2024 15:57 Відповісти
Яка світла дівчина!!! Героям Слава! Царство Небесне!
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20.09.2024 16:00 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Героїні .Щирі співчуття рідним
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20.09.2024 17:55 Відповісти
Героям Слава! Царства Небесного тобі, рідна!
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20.09.2024 18:55 Відповісти
 
 