Виконуючи бойове завдання, на Донеччині загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич. ФОТО

У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинула важкоатлетка, бойова медикиня та стрільчиня Ніна Пашкевич.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Здолбунівська міська рада.

"З невимовним болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілець Ніна Пашкевич. Назавжди 47...", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про захисницю Ніну Пашкевич?

Зазначається, що Ніну знали як спортсменку-важкоатлетку, майстриню спорту та тренерку чемпіонок України і Європи.

Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях.

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У квітні цього року Ніна Пашкевич здобула перемогу на Чемпіонаті України з важкої атлетики, була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів.

У суботу, 21 вересня, Ніна Миколаївна повертається додому на щиті.

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