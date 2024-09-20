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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич. ФОТО

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Здолбуновский городской совет.

"С невыразимой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла стрелок Нина Пашкевич. Навсегда 47...", - говорится в сообщении.

Что известно о защитнице Нине Пашкевич?

На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

Отмечается, что Нину знали как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы.

Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях.

Смотрите: Защищая Украину, на фронте погиб чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. ФОТО

В апреле этого года Нина Пашкевич одержала победу на Чемпионате Украины по тяжелой атлетике, была десятикратной чемпионкой среди Masters, установила несколько рекордов.

В субботу, 21 сентября, Нина Николаевна возвращается домой на щите.

На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

Смотрите: В Константиновке погиб бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский

Автор: 

спорт (2429) потери (4398)


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Топ комментарии
+36
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20.09.2024 14:13
+35
Дякуємо тобі за твій героїзм.Співчуття родині (
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20.09.2024 14:14
+32
Вічна пам'ять!
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20.09.2024 14:14
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20.09.2024 14:13 Ответить
Вічна пам'ять!
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20.09.2024 14:14 Ответить
Дякуємо тобі за твій героїзм.Співчуття родині (
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20.09.2024 14:14 Ответить
🙏🏼
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20.09.2024 14:16 Ответить
Героїня,Патріотка,просто справжня Українка. Вічна Пам'ять, ніхто не забутий, ніщо не забуте.
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20.09.2024 14:20 Ответить
Гинуть кращі. Слава Героям!
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20.09.2024 14:22 Ответить
Правда гинуть кращі а всяка гниль зоновська щурі кацапсяче лайно по кабаках по закордонах по санаторіях нічних клубах все біосміття ховається а гинуть ті що ЦІнні і для сім,ї і для Батьківщини
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20.09.2024 14:28 Ответить
У цієї дівчини у 100 розів більше мужності, ніж у сотень тисяч обсциканих "чоловіків", які від слова ТЦК пісяють у штанішки.
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20.09.2024 14:23 Ответить
Не в тому справа. З будь ким можна знайти спільну мову, а не тягти на війну силою і погрозами.
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20.09.2024 14:26 Ответить
Якщотвоно курва і зрадник які слова тільки бити до всерачки і в окопи з лопатою .Кадирівці вважають за сором навіть полон а ці ухилянти трахаються в душу
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20.09.2024 14:32 Ответить
Я про простих людей. Серед них немає зрадників. У більшості випадків. Потрібно проявляти мистецтво в управлінні людьми і знаходити підхід до всіх, а не тягти силою людей. Примус тільки породжує спротив.
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20.09.2024 14:39 Ответить
Для цього є призов і підготовка. А якщо вже була первинна військ. підготовка, массова, то і наповнювати ОС легше.
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20.09.2024 17:00 Ответить
Це ти пуйлу питання задав чи такаж курка зоновська
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20.09.2024 14:33 Ответить
Хай здохне 100 непотрібу ухилянтського чим 10патріотів захистників
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20.09.2024 14:36 Ответить
О, крыску спалили. Вот кто первым побежит кадыркам показывать где ветераны находятся в селе когда зайдут к нему. Чувачек Dust
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20.09.2024 15:45 Ответить
Чоловік - це воїн. Так їх створила природа.
Обгажені і обісцяні з переляку персонажи - не чоловіки.
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20.09.2024 14:37 Ответить
Ну вот сядут и будут сидеть и плакать дружно все "обгаженные" мужички которые не хотят воевать на заводах и предприятиях по производству дронов где дають бронь. А потом заплачут от комментариев кролика с цензора остальные мужички которые обслуживают коммуналку твою и доставляют продукты, материалы итд на перевозках у которых бронь потому что воевать бояться. А потом туповатый кролик с цензора строчить перестанет потому что не будет интернета и сайт перестанет обслуживаться. Ну и пойдёт с лопатой в последнюю атаку, потому что оружия нет ибо все мужички сидят и бояться разгневить кролика с цензора и показать себя не мужичками. Идти проспись малолетка
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20.09.2024 15:51 Ответить
Ви напевно щоь не зрозуміли. Якщо фронт не витримає, ви теж підете воювати. Підете радісно, вперед і з піснею в россійський м'ясний штурм. А що би вам ще веселіше було, позаду пійде ахмат-чай і буде стріляти вам в спину. По факту - ви вже труп, потенційний. В маріуполі наприклад місцевих чоловіків в живих вже нема. Вони на кладовищі біля Першотравневого. Могили навіть з космосу видно.
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20.09.2024 16:07 Ответить
Да иди уже штурмуй и зачилься. Я без тебя разберусь что мне делать
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20.09.2024 16:20 Ответить
За вас вже все вирішили.
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20.09.2024 20:56 Ответить
В Лондоні ТЦК нема.Там справжні воїни
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20.09.2024 14:44 Ответить
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20.09.2024 14:33 Ответить
Чому гинуть кращі ,а всяке бидло "уставшее от войни" бикує ? Вічна пам'ять.
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20.09.2024 15:00 Ответить
R.I.P. Воїну!
Героїні Слава !

співчуття рідним....
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20.09.2024 15:12 Ответить
Царство небесне і вічная пам'ять .
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20.09.2024 15:21 Ответить
Боже, Вічна Пам'ять та Царство Небесне тобі, красунечка...
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20.09.2024 15:33 Ответить
@ (переклад)

"Чи зійде з Неба благодать,

На тлен життя, щоб знов воскрести?

Бо й далі гинуть у боях

Окрім братів і наші сестри!

На боротьби святий вівтар,

Лиш кращих приносили в жертву.

І в пам'яті лишився згар,

де все наскрізь пропахло смертю..."
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20.09.2024 15:57 Ответить
Яка світла дівчина!!! Героям Слава! Царство Небесне!
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20.09.2024 16:00 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Героїні .Щирі співчуття рідним
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20.09.2024 17:55 Ответить
Героям Слава! Царства Небесного тобі, рідна!
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20.09.2024 18:55 Ответить
 
 