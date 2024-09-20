Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич. ФОТО
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Здолбуновский городской совет.
"С невыразимой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла стрелок Нина Пашкевич. Навсегда 47...", - говорится в сообщении.
Что известно о защитнице Нине Пашкевич?
Отмечается, что Нину знали как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы.
Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях.
В апреле этого года Нина Пашкевич одержала победу на Чемпионате Украины по тяжелой атлетике, была десятикратной чемпионкой среди Masters, установила несколько рекордов.
В субботу, 21 сентября, Нина Николаевна возвращается домой на щите.
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"Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоб знов воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
Окрім братів і наші сестри!
На боротьби святий вівтар,
Лиш кращих приносили в жертву.
І в пам'яті лишився згар,
де все наскрізь пропахло смертю..."