Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич. ФОТО

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Здолбуновский городской совет.

"С невыразимой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла стрелок Нина Пашкевич. Навсегда 47...", - говорится в сообщении.

Что известно о защитнице Нине Пашкевич?

Отмечается, что Нину знали как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы.

Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях.

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В апреле этого года Нина Пашкевич одержала победу на Чемпионате Украины по тяжелой атлетике, была десятикратной чемпионкой среди Masters, установила несколько рекордов.

В субботу, 21 сентября, Нина Николаевна возвращается домой на щите.

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