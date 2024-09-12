В Константиновке погиб бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский

7 сентября в результате обстрела россиянами Константиновки погиб бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский. Спортсмену было 24 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Типичная Константиновка".

Даниил Залевский с детства увлекался спортом. В апреле 2017 года принял участие во Всеукраинском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти воспитаннику спортивной школы "Блюминг" Алексею Вакуленко. Тогда он стал чемпионом Украины среди юношей 2000-2001 годов в весовой категории 100 кг.

В марте 2019 года призер получил "бронзу" среди юниоров 1999-2001 года рождения на Чемпионате Украины по греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг.

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