В Константиновке погиб бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский
7 сентября в результате обстрела россиянами Константиновки погиб бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский. Спортсмену было 24 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Типичная Константиновка".
Даниил Залевский с детства увлекался спортом. В апреле 2017 года принял участие во Всеукраинском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти воспитаннику спортивной школы "Блюминг" Алексею Вакуленко. Тогда он стал чемпионом Украины среди юношей 2000-2001 годов в весовой категории 100 кг.
В марте 2019 года призер получил "бронзу" среди юниоров 1999-2001 года рождения на Чемпионате Украины по греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг.
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Zeлериги товщають, сосни корабельні множаться, м.аліни збрйвою тітушнею не на фронті - за яку Україну віддають життя найкращі?
хлопець загинув не на фронті, як військовий, а внаслідок обстрілу міста, як цивільний.
звісно це не применшує ані тяжкості російськоо злочину ані важкості втрати.