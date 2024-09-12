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В Константиновке погиб бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский

У Костянтинівці загинув Данило Залевський

7 сентября в результате обстрела россиянами Константиновки погиб бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский. Спортсмену было 24 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Типичная Константиновка".

Даниил Залевский с детства увлекался спортом. В апреле 2017 года принял участие во Всеукраинском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти воспитаннику спортивной школы "Блюминг" Алексею Вакуленко. Тогда он стал чемпионом Украины среди юношей 2000-2001 годов в весовой категории 100 кг.

В марте 2019 года призер получил "бронзу" среди юниоров 1999-2001 года рождения на Чемпионате Украины по греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг.

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спорт (2429) потери (4382) ВСУ (6587)


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Тихо голови схилимо, помовчавши . Вічна Пам'ять Герою!
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12.09.2024 09:20 Ответить
Вічна Світла Пам'ять Герою!
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12.09.2024 09:36 Ответить
Світла пам'ять, та в статті не сказано, що він воїн чи волонтер... Хоча може не дописали...
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12.09.2024 10:05 Ответить
Svitla Pam'yat'🙏...
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12.09.2024 09:53 Ответить
Ну чому, чому гине цвіт нації?!
Zeлериги товщають, сосни корабельні множаться, м.аліни збрйвою тітушнею не на фронті - за яку Україну віддають життя найкращі?
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12.09.2024 09:59 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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12.09.2024 10:04 Ответить
боюся коментатори вище трохи помилились у висновках.
хлопець загинув не на фронті, як військовий, а внаслідок обстрілу міста, як цивільний.
звісно це не применшує ані тяжкості російськоо злочину ані важкості втрати.
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12.09.2024 10:08 Ответить
 
 