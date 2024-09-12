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У Костянтинівці загинув бронзовий призер Чемпіонату України з греко-римської боротьби Данило Залевський

У Костянтинівці загинув Данило Залевський

7 вересня внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівки загинув бронзовий призер Чемпіонату України з греко-римської боротьби 24-річний Данило Залевський. Спортсмену було 24 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Типова Костянтинівка".

Данило Залевський з дитинства захоплювався спортом. У квітні 2017 року взяв участь у Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, присвяченому пам’яті вихованцю спортивної школи "Блюмінг" Олексію Вакуленку. Тоді він став чемпіоном України серед юнаків 2000-2001 року у ваговій категорії 100 кг.

У березні 2019 року призер здобув "бронзу" серед юніорів 1999-2001 року народження на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби у ваговій категорії 130 кг.

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Тихо голови схилимо, помовчавши . Вічна Пам'ять Герою!
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12.09.2024 09:20 Відповісти
Вічна Світла Пам'ять Герою!
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12.09.2024 09:36 Відповісти
Світла пам'ять, та в статті не сказано, що він воїн чи волонтер... Хоча може не дописали...
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12.09.2024 10:05 Відповісти
Svitla Pam'yat'🙏...
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12.09.2024 09:53 Відповісти
Ну чому, чому гине цвіт нації?!
Zeлериги товщають, сосни корабельні множаться, м.аліни збрйвою тітушнею не на фронті - за яку Україну віддають життя найкращі?
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12.09.2024 09:59 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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12.09.2024 10:04 Відповісти
боюся коментатори вище трохи помилились у висновках.
хлопець загинув не на фронті, як військовий, а внаслідок обстрілу міста, як цивільний.
звісно це не применшує ані тяжкості російськоо злочину ані важкості втрати.
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12.09.2024 10:08 Відповісти
 
 