Защищая Украину, на Лиманском направлении погиб воин 67-й ОМБр Сергей Семенченко. ФОТО

Во время ожесточенных боев на Лиманском направлении в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб украинский военный, младший сержант Сергей (Бакс) Семенченко, водитель гранатометного взвода РВП 2-го стрелкового батальона 67-й ОМБр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям друга Бакса, который в начале полномасштабного вторжения встал на защиту Украинского государства", - отметили в бригаде.

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