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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на Лиманском направлении погиб воин 67-й ОМБр Сергей Семенченко. ФОТО

Во время ожесточенных боев на Лиманском направлении в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб украинский военный, младший сержант Сергей (Бакс) Семенченко, водитель гранатометного взвода РВП 2-го стрелкового батальона 67-й ОМБр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям друга Бакса, который в начале полномасштабного вторжения встал на защиту Украинского государства", - отметили в бригаде.

Смотрите: Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич. ФОТО

Сергій Семенченко

Автор: 

потери (4398)


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Топ комментарии
+28
Вічна пам'ять
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21.09.2024 08:40
+18
......а сотні тисяч ухилянтів-біженців-квіточок вважають тих хто воює і гине придурками,а себе розумними.....от якби ще прорватися в Німеччину щоб добрі і довірливі німці платили розумним квіточкам хрусткі євро,життя б вдалося....
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21.09.2024 08:42
+18
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ .
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21.09.2024 08:48
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Вічна пам'ять
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21.09.2024 08:40 Ответить
......а сотні тисяч ухилянтів-біженців-квіточок вважають тих хто воює і гине придурками,а себе розумними.....от якби ще прорватися в Німеччину щоб добрі і довірливі німці платили розумним квіточкам хрусткі євро,життя б вдалося....
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21.09.2024 08:42 Ответить
Он як.....глибока думка. Тобто,може захищати Україну не треба? Але тут одна закавика є-русня всерівно захопить нас і знищуватиме пачками,всерівно ж будуть мерці....Чи підете вірно служити кацапам і залишитися жити? Що на таке відповість премудрий піскар?
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21.09.2024 10:40 Ответить
Дак ты че тут сидишь и строчишь. Вперед на амбразуры. Патриот диванный🤣
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21.09.2024 14:20 Ответить
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ .
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21.09.2024 08:48 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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21.09.2024 08:48 Ответить
Дякуємо тобі, КОЗАЧЕ!
Ти зробив більше, ніж усі привладні, для ЗАХИСТУ України!!
Низький уклін РОДИНІ! Пам'ятаймо Українці, про своїх Захисників!
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21.09.2024 08:52 Ответить
А 20- Ти летние и старше у меня под окнами вечерами гоняют на байках, тачках, пьют кофе-пиво и не только По кафе-барам, снимают ***-й (там недалеко их точка)...это правильно? Объясните мне, я чего-то в этом зе-болоте уже понимаю .
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21.09.2024 08:52 Ответить
Вони ще жеруть шашлики, усе як наказав чотириразовий ухилянт і їх кумир
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21.09.2024 08:57 Ответить
Який лагідний погляд!.. Яка сильна людина!.. Україна втрачає найкращих ...
Низький уклін і вічна пам'ять Герою!
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21.09.2024 09:15 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.09.2024 10:43 Ответить
 
 