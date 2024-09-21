Защищая Украину, на Лиманском направлении погиб воин 67-й ОМБр Сергей Семенченко. ФОТО
Во время ожесточенных боев на Лиманском направлении в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб украинский военный, младший сержант Сергей (Бакс) Семенченко, водитель гранатометного взвода РВП 2-го стрелкового батальона 67-й ОМБр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям друга Бакса, который в начале полномасштабного вторжения встал на защиту Украинского государства", - отметили в бригаде.
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