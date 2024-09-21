На Донетчине вследствие вражеского ракетного удара погиб экс-советник Залужного Александр Никитюк. ФОТО

В Донецкой области вследствие российского ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Он был советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщили на Facebook-странице Владимирского городского совета, а также написал Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области в районе города Допрополье вследствие ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк", - говорится в сообщении Владимирского городского совета.

"Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром. Спасибо, что был в моей жизни. Всегда", - написал Валерий Залужный.

Во Владимирском городском совете рассказали, что Нинитюк начал карьеру в правоохранительных органах Владимирского отдела внутренних дел в 1991 году.

Работал на различных должностях в уголовном розыске, а с марта 2005 года назначен начальником отдела милиции во Владимире, который возглавлял в течение шести лет. Далее работал в должности заместителя начальника УМВД Украины в Волынской области, после чего стал заместителем начальника милиции Херсонской области.

После полномасштабного вторжения был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, служил на руководящей должности в Военной службе правопорядка.

У Александра Никитюка осталась жена и двое сыновей.

Смотрите также: Защищая Украину, на Лиманском направлении погиб воин 67-й ОМБр Сергей Семенченко. ФОТО