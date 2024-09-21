На Донетчине вследствие вражеского ракетного удара погиб экс-советник Залужного Александр Никитюк. ФОТО
В Донецкой области вследствие российского ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Он был советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщили на Facebook-странице Владимирского городского совета, а также написал Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области в районе города Допрополье вследствие ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк", - говорится в сообщении Владимирского городского совета.
"Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром. Спасибо, что был в моей жизни. Всегда", - написал Валерий Залужный.
Во Владимирском городском совете рассказали, что Нинитюк начал карьеру в правоохранительных органах Владимирского отдела внутренних дел в 1991 году.
Работал на различных должностях в уголовном розыске, а с марта 2005 года назначен начальником отдела милиции во Владимире, который возглавлял в течение шести лет. Далее работал в должности заместителя начальника УМВД Украины в Волынской области, после чего стал заместителем начальника милиции Херсонской области.
После полномасштабного вторжения был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, служил на руководящей должности в Военной службе правопорядка.
У Александра Никитюка осталась жена и двое сыновей.
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А ти де зараз? В торецьку чи в часіку?
Чи просто пи...ш тим гнилим язиком?
То може йшов би ти на... три веселих букви? По суті...
А те, що його офіс послом в Великобританію сватав ще до звільнення?
Все співпадіння??? я ж говорю що зелені святі... З них би ікони пора почати писати...