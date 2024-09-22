Сутки на Донетчине: враг обстрелял 17 населенных пунктов, три человека погибли, еще 12 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Трое жителей Донетчины погибли в результате российских атак, еще 12 - ранены, в том числе ребенок. Под огнем находились 17 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

По Шахтерскому россияне ударили бомбой "УМПБ Д-30 СН" - ранили мирного жителя, повредили 6 частных домов.

Константинополь обстреляли из реактивных систем залпового огня - пострадали трое гражданских лиц, повреждены 2 домохозяйства, два авто, трактор.

Покровский район

Двое раненых - в Горняке, один - в Константинопольском, повреждены частные дома. В Доброполье повреждены 19 домов и админздание. Уже утром в Мирнограде погиб человек, повреждены 5 домов.

По Курахово армия РФ нанесла комбинированный удар двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и ствольной артиллерией. Один человек погиб и два получили ранения, повреждены многоквартирный дом, ТРЦ, два легковых авто и грузовик.

За сутки полиция задокументировала 3 028 обстрелов по линии фронта и жилому сектору, - сообщили в полиции

В Удачном оккупанты попали по предприятию - убили двух гражданских лиц и одного ранили.

В Покровске в результате вражеских атак травмирована четырехлетняя девочка, разрушениям подверглись три частных дома, детский дом, учебные заведения.

Краматорский район

В Новом Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден. На Алексеево-Дружковку враг сбросил две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранен человек, поврежден цех предприятия.

Бахмутский район

В Северске разрушен дом. В Часовоярской громаде повреждены 14 домов.

За сутки в регионе повреждено 50 гражданских объектов, из них 28 жилых домов. Россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 600 человек, в том числе 55 детей.

Напомним, в Донецкой области в результате российского ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Он был советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Локализован масштабный лесной пожар на Лиманщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж













