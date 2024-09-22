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Сутки на Донетчине: враг обстрелял 17 населенных пунктов, три человека погибли, еще 12 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Трое жителей Донетчины погибли в результате российских атак, еще 12 - ранены, в том числе ребенок. Под огнем находились 17 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

По Шахтерскому россияне ударили бомбой "УМПБ Д-30 СН" - ранили мирного жителя, повредили 6 частных домов.

Константинополь обстреляли из реактивных систем залпового огня - пострадали трое гражданских лиц, повреждены 2 домохозяйства, два авто, трактор.

Покровский район

Двое раненых - в Горняке, один - в Константинопольском, повреждены частные дома. В Доброполье повреждены 19 домов и админздание. Уже утром в Мирнограде погиб человек, повреждены 5 домов.

Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини

По Курахово армия РФ нанесла комбинированный удар двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и ствольной артиллерией. Один человек погиб и два получили ранения, повреждены многоквартирный дом, ТРЦ, два легковых авто и грузовик.

За сутки полиция задокументировала 3 028 обстрелов по линии фронта и жилому сектору, - сообщили в полиции

В Удачном оккупанты попали по предприятию - убили двух гражданских лиц и одного ранили.

В Покровске в результате вражеских атак травмирована четырехлетняя девочка, разрушениям подверглись три частных дома, детский дом, учебные заведения.

Краматорский район

В Новом Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден. На Алексеево-Дружковку враг сбросил две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранен человек, поврежден цех предприятия.

Бахмутский район

В Северске разрушен дом. В Часовоярской громаде повреждены 14 домов.

Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини

За сутки в регионе повреждено 50 гражданских объектов, из них 28 жилых домов. Россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 600 человек, в том числе 55 детей.

Напомним, в Донецкой области в результате российского ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Он был советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини
Під вогнем перебували 17 населених пунктів Донеччини

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756)


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22.09.2024 15:16 Ответить
 
 