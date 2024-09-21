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Локализован масштабный лесной пожар на Лиманщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 сентября пожарные локализовали масштабный лесной пожар на территории Лиманской громады Донецкой области на площади 800 Га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, распространение огня не наблюдается. На месте продолжается круглосуточный мониторинг ситуации, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Также смотрите: Четвертые сутки тушат лесной пожар в Лиманском районе Донетчины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

пожежа на Лиманщині
пожежа на Лиманщині
пожежа на Лиманщині
пожежа на Лиманщині
пожежа на Лиманщині

К ликвидации пожара привлечено 137 спасателей и 35 единиц техники из Донецкой, Запорожской, Харьковской и Кировоградской областей.

Автор: 

пожар (5959) Донецкая область (9746) ГСЧС (4982)


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