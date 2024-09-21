Локалізовано масштабну лісову пожежу на Лиманщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 вересня вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу на території Лиманської громади Донецької області на площі 800 Га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, наразі триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки, розповсюдження вогню не спостерігається. На місці триває цілодобовий моніторинг ситуації, щоб запобігти повторному загорянню.

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До ліквідації пожежі залучено 137 рятувальників та 35 одиниць техніки з Донецької, Запорізької, Харківської та Кіровоградської областей.