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Новини Фото Війна
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Росіяни вдарили по готелю в Слов’янську: Поранено 1 особу. ФОТО

Російські окупаційні війська атакували приватний готель у Слов'янську на Донеччині, внаслідок чого поранено 1 особу.

Про це повідомив мер Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні біля 5:00 місто знов зазнало ворожого обстрілу. Влучання у приватний готель у районі Молочар", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару поранено 1 особу. Також пошкоджено приватні будинки.

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РФ атакувала готель у Слов'янську: 1 особу поранено
РФ атакувала готель у Слов'янську: 1 особу поранено

Автор: 

обстріл (28732) Донецька область (8607) Слов’янськ (609)


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Отжеж, а пригадую, півтора роки тому шукав працюючий готель в Славіку. В результаті зняв квартиру.
Ви уявляєте - цей готель, це чиєсь життя. Людина вклала гроші, і зовсім немаленькі. І все. Нема.
Так що, коли пишуть, що внаслідок влучань нема жертв. Є жертви. Є такі речі, які хтось витащить, а хтось ні.
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02.10.2024 10:02 Відповісти
А я пригадую 2014 рік... донецьк, словянськ, луганськ - все закінчується на "ьк", як мухосранськ, руськ, руська і т.д. Ждуни отримують каміння братерської вдячності з неба від братів по мові. От і добре. І начхати хто там шо думає з цього приводу.
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03.10.2024 20:04 Відповісти
 
 