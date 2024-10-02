Росіяни вдарили по готелю в Слов’янську: Поранено 1 особу. ФОТО

Російські окупаційні війська атакували приватний готель у Слов'янську на Донеччині, внаслідок чого поранено 1 особу.

Про це повідомив мер Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні біля 5:00 місто знов зазнало ворожого обстрілу. Влучання у приватний готель у районі Молочар", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару поранено 1 особу. Також пошкоджено приватні будинки.

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