Росіяни вдарили по готелю в Слов’янську: Поранено 1 особу. ФОТО
Російські окупаційні війська атакували приватний готель у Слов'янську на Донеччині, внаслідок чого поранено 1 особу.
Про це повідомив мер Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні біля 5:00 місто знов зазнало ворожого обстрілу. Влучання у приватний готель у районі Молочар", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару поранено 1 особу. Також пошкоджено приватні будинки.
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Ви уявляєте - цей готель, це чиєсь життя. Людина вклала гроші, і зовсім немаленькі. І все. Нема.
Так що, коли пишуть, що внаслідок влучань нема жертв. Є жертви. Є такі речі, які хтось витащить, а хтось ні.