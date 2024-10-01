Знищено чотири танки, дві бронемашини, 23 окупанти - "200": бійці 79-ї ОДШБ відбили механізовану атаку росіян поблизу села Костянтинівка на Донеччині. ВIДЕО
На курахівському напрямку десантники 79-ї ОДШБ відбили масовану атаку під час якой ворог використовув 19 бронемашин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся поблизу села Костянтинівка на Донеччині. Окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків. Десантники знищили чотири танки та дві бронемашини з російською піхотою. За підсумками бою 23 окупанти було ліквідовано, ще стільки ж зазнали поранень.
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найбільше тішить знищення живої сили.