Знищено чотири танки, дві бронемашини, 23 окупанти - "200": бійці 79-ї ОДШБ відбили механізовану атаку росіян поблизу села Костянтинівка на Донеччині. ВIДЕО

На курахівському напрямку десантники 79-ї ОДШБ відбили масовану атаку під час якой ворог використовув 19 бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся поблизу села Костянтинівка на Донеччині. Окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків. Десантники знищили чотири танки та дві бронемашини з російською піхотою. За підсумками бою 23 окупанти було ліквідовано, ще стільки ж зазнали поранень.

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