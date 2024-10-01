Дві російські бронемашини таранять одна одну на полі бою. ВIДЕО

Оператори дронів 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша зафільмували момент ДТП між двома російськими бронемашинами на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одна їз машин намагалася виїхати із поля бою, а інша - вийти на позицію, але розминутися окупантам не вдалося. Після ДТП обидві бронемашини були добиті дронами.

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