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Дві російські бронемашини таранять одна одну на полі бою. ВIДЕО

Оператори дронів 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша зафільмували момент ДТП між двома російськими бронемашинами на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одна їз машин намагалася виїхати із поля бою, а інша - вийти на позицію, але розминутися окупантам не вдалося. Після ДТП обидві бронемашини були добиті дронами.

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Автор: 

армія рф (17551) ДТП (4473) БТР (280) 68 окрема єгерська бригада (80) бій (170)


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01.10.2024 11:06 Відповісти
В квача грають))
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01.10.2024 11:11 Відповісти
у лаптєй, краще застрелитися, чим повернутися пораненим, не виконавши задачу.
от і прийняли рішення, замочити один одного, ніж повернутися на швабру.
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01.10.2024 11:06 Відповісти
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01.10.2024 11:06 Відповісти
И как всегда рядом ни одного гаишника.
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01.10.2024 11:07 Відповісти
отакі вони мусора...
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01.10.2024 12:05 Відповісти
Нє а чо он падрєзаєт ???
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01.10.2024 14:09 Відповісти
 
 