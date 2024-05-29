Трал із "черепахотанком" та вантажівка з курми зіштовхнулися на Бєлгородщині. ВIДЕО

У Бєлгородській області РФ дві фури зіткнулися під час ДТП. Вантаж однієї - кури, вантаж іншої - "черепахотанк".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця ДТП опублікований у соцмережах.

"У Корочанському районі Бєлгородської області тягач із черговим підбитим "Громозекою" врізався у фуру, яка перевозила птахів. Внаслідок дружнього наїзду в аварію потрапили ще кілька машин, почалася пожежа, є жертви", - зазначає у коментарі автор публікації.

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