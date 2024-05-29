Трал із "черепахотанком" та вантажівка з курми зіштовхнулися на Бєлгородщині. ВIДЕО
У Бєлгородській області РФ дві фури зіткнулися під час ДТП. Вантаж однієї - кури, вантаж іншої - "черепахотанк".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця ДТП опублікований у соцмережах.
"У Корочанському районі Бєлгородської області тягач із черговим підбитим "Громозекою" врізався у фуру, яка перевозила птахів. Внаслідок дружнього наїзду в аварію потрапили ще кілька машин, почалася пожежа, є жертви", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+32 Володимир Кіндрат #581932
показати весь коментар29.05.2024 13:12
+8 Станіслав Топа
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+7 Amber
показати весь коментар29.05.2024 13:17
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кури , кацапи і серепахотанк та ще й загорілось 🔥🔥🔥
Смешались в кучу куры, люди,
И вои тысячи кацапов
Слились в протяжный вой...
Белгородино. Лярвонтов
👍👍👍
Курочок, правда, трохи жалко.
Хвате позоріть благородну черепаху
Але з вівцями було смішніше...