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Трал із "черепахотанком" та вантажівка з курми зіштовхнулися на Бєлгородщині. ВIДЕО

У Бєлгородській області РФ дві фури зіткнулися під час ДТП. Вантаж однієї - кури, вантаж іншої - "черепахотанк".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця ДТП опублікований у соцмережах.

"У Корочанському районі Бєлгородської області тягач із черговим підбитим "Громозекою" врізався у фуру, яка перевозила птахів. Внаслідок дружнього наїзду в аварію потрапили ще кілька машин, почалася пожежа, є жертви", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент знищення "черепахотанка" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ДТП (4472) танк (2071) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+32
Пєтухи зіштовхнулися з курми. Епічна драма
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29.05.2024 13:12
+8
Це курки з українських «біо-лабораторій» спікірували та атакували танк-сарай! 👏👏👏
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29.05.2024 13:23
+7
Все змішалось в одну купу ,
кури , кацапи і серепахотанк та ще й загорілось 🔥🔥🔥
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29.05.2024 13:17
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трое везли хоронить одного (с)
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29.05.2024 13:11 Відповісти
Пєтухи зіштовхнулися з курми. Епічна драма
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29.05.2024 13:12 Відповісти
Животные... 😂👍
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29.05.2024 13:23 Відповісти
"Произошло возгорание кур"...
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29.05.2024 13:57 Відповісти
Причем куры были сверху петухов.
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29.05.2024 13:54 Відповісти
От шо значить недобати! Прийшлося курками додавлювати!
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29.05.2024 13:17 Відповісти
Все змішалось в одну купу ,
кури , кацапи і серепахотанк та ще й загорілось 🔥🔥🔥
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29.05.2024 13:17 Відповісти
кури, півні і черепахо-курятник ..
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29.05.2024 13:29 Відповісти
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу куры, люди,
И вои тысячи кацапов
Слились в протяжный вой...
Белгородино. Лярвонтов
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29.05.2024 13:30 Відповісти
That's just great.

👍👍👍

Курочок, правда, трохи жалко.
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29.05.2024 13:19 Відповісти
Курочкам респект, теж не зіграли свою свою роль - не нагодують рашистів.
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29.05.2024 13:25 Відповісти
Це курки з українських «біо-лабораторій» спікірували та атакували танк-сарай! 👏👏👏
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29.05.2024 13:23 Відповісти
Це недоізделіє назівається "танко-сарай"
Хвате позоріть благородну черепаху
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29.05.2024 13:32 Відповісти
Касапы, можете повторить?
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29.05.2024 13:35 Відповісти
Кури побачили "курник", їх вів інстинкт
Але з вівцями було смішніше...
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29.05.2024 13:38 Відповісти
черпахосарай ще на підході був атакований бойовими курами.
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29.05.2024 13:39 Відповісти
Кур жалко!
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29.05.2024 13:48 Відповісти
Сподіваюсь, що кури не дуже постраждали...
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29.05.2024 13:58 Відповісти
сподіваюсь зекономили для ЗСУ пару дронів ))
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29.05.2024 14:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kIAbYbB4Qhc птичку жалко
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29.05.2024 15:50 Відповісти
Караван сарай!
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29.05.2024 15:57 Відповісти
Танк попал как кур во щи
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29.05.2024 18:19 Відповісти
Вже т-62 бережуть і обшивають як сарай, мабуть з бтт у раши гаплик наближається
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29.05.2024 19:16 Відповісти
 
 