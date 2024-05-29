Трал с "черепахотанком" и грузовик с курами столкнулись на Белгородщине. ВИДЕО

В Белгородской области РФ две фуры столкнулись во время ДТП. Груз одной - куры, груз другой - "черепахотанк".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликована в соцсетях.

"В Корочанском районе Белгородской области тягач с очередным подбитым "Громозекой" врезался в фуру, которая перевозила птиц. В результате дружественного наезда в аварию попали еще несколько машин, начался пожар, есть жертвы", - отмечает в комментарии автор публикации.

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