РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 803 23

Трал с "черепахотанком" и грузовик с курами столкнулись на Белгородщине. ВИДЕО

В Белгородской области РФ две фуры столкнулись во время ДТП. Груз одной - куры, груз другой - "черепахотанк".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликована в соцсетях.

"В Корочанском районе Белгородской области тягач с очередным подбитым "Громозекой" врезался в фуру, которая перевозила птиц. В результате дружественного наезда в аварию попали еще несколько машин, начался пожар, есть жертвы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение вражеского танка в Крынках: "Є! Танк підбив!" - "Молодець! Будуть вилазить танкісти - #баште їх". ВИДЕО боя

Автор: 

армия РФ (19365) ДТП (7677) танк (2260) Белгород (454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Пєтухи зіштовхнулися з курми. Епічна драма
показать весь комментарий
29.05.2024 13:12
+8
Це курки з українських «біо-лабораторій» спікірували та атакували танк-сарай! 👏👏👏
показать весь комментарий
29.05.2024 13:23
+7
Все змішалось в одну купу ,
кури , кацапи і серепахотанк та ще й загорілось 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
29.05.2024 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трое везли хоронить одного (с)
показать весь комментарий
29.05.2024 13:11 Ответить
Пєтухи зіштовхнулися з курми. Епічна драма
показать весь комментарий
29.05.2024 13:12 Ответить
Животные... 😂👍
показать весь комментарий
29.05.2024 13:23 Ответить
"Произошло возгорание кур"...
показать весь комментарий
29.05.2024 13:57 Ответить
Причем куры были сверху петухов.
показать весь комментарий
29.05.2024 13:54 Ответить
От шо значить недобати! Прийшлося курками додавлювати!
показать весь комментарий
29.05.2024 13:17 Ответить
Все змішалось в одну купу ,
кури , кацапи і серепахотанк та ще й загорілось 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
29.05.2024 13:17 Ответить
кури, півні і черепахо-курятник ..
показать весь комментарий
29.05.2024 13:29 Ответить
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу куры, люди,
И вои тысячи кацапов
Слились в протяжный вой...
Белгородино. Лярвонтов
показать весь комментарий
29.05.2024 13:30 Ответить
That's just great.

👍👍👍

Курочок, правда, трохи жалко.
показать весь комментарий
29.05.2024 13:19 Ответить
Курочкам респект, теж не зіграли свою свою роль - не нагодують рашистів.
показать весь комментарий
29.05.2024 13:25 Ответить
Це курки з українських «біо-лабораторій» спікірували та атакували танк-сарай! 👏👏👏
показать весь комментарий
29.05.2024 13:23 Ответить
Це недоізделіє назівається "танко-сарай"
Хвате позоріть благородну черепаху
показать весь комментарий
29.05.2024 13:32 Ответить
Касапы, можете повторить?
показать весь комментарий
29.05.2024 13:35 Ответить
Кури побачили "курник", їх вів інстинкт
Але з вівцями було смішніше...
показать весь комментарий
29.05.2024 13:38 Ответить
черпахосарай ще на підході був атакований бойовими курами.
показать весь комментарий
29.05.2024 13:39 Ответить
Кур жалко!
показать весь комментарий
29.05.2024 13:48 Ответить
Сподіваюсь, що кури не дуже постраждали...
показать весь комментарий
29.05.2024 13:58 Ответить
сподіваюсь зекономили для ЗСУ пару дронів ))
показать весь комментарий
29.05.2024 14:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kIAbYbB4Qhc птичку жалко
показать весь комментарий
29.05.2024 15:50 Ответить
Караван сарай!
показать весь комментарий
29.05.2024 15:57 Ответить
Танк попал как кур во щи
показать весь комментарий
29.05.2024 18:19 Ответить
Вже т-62 бережуть і обшивають як сарай, мабуть з бтт у раши гаплик наближається
показать весь комментарий
29.05.2024 19:16 Ответить
 
 