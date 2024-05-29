Трал с "черепахотанком" и грузовик с курами столкнулись на Белгородщине. ВИДЕО
В Белгородской области РФ две фуры столкнулись во время ДТП. Груз одной - куры, груз другой - "черепахотанк".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликована в соцсетях.
"В Корочанском районе Белгородской области тягач с очередным подбитым "Громозекой" врезался в фуру, которая перевозила птиц. В результате дружественного наезда в аварию попали еще несколько машин, начался пожар, есть жертвы", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+32 Володимир Кіндрат #581932
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кури , кацапи і серепахотанк та ще й загорілось 🔥🔥🔥
Смешались в кучу куры, люди,
И вои тысячи кацапов
Слились в протяжный вой...
Белгородино. Лярвонтов
👍👍👍
Курочок, правда, трохи жалко.
Хвате позоріть благородну черепаху
Але з вівцями було смішніше...