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Уничтожение вражеского танка в Крынках: "Є! Танк підбив!" - "Молодець! Будуть вилазить танкісти - #баште їх". ВИДЕО боя

Украинские воины уничтожили вражеский танк на поле боя в Крынках на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Бойцы 47-й ОМБр отбили утренний штурм оккупантов и уничтожили танк, БМП-2, БТР и российскую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (7001) бой (168) плацдарм (60) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+27
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
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28.05.2024 11:51
+23
Героям Слава!
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28.05.2024 11:52
+11
Це не мат, це - військовий сленг....
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28.05.2024 12:37
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крынки генерала теплинского))))так зачистли кацапы что самим не продыхнуть не перднуть
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28.05.2024 11:50 Ответить
Хенерала Ещетеплинского💀
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28.05.2024 12:56 Ответить
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
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28.05.2024 11:51 Ответить
Героям Слава!
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28.05.2024 11:52 Ответить
Прошу. Сама така лексика має бути!
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28.05.2024 12:07 Ответить
Дітям дуже подобається. Нинішнє покоління українців буде розмовляти російським матом.
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28.05.2024 12:22 Ответить
Це не мат, це - військовий сленг....
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28.05.2024 12:37 Ответить
Навіщо мавпувати у москалів їхній військовий сленг? Який сенс воювати з москалями, якщо між вами не має різниці?
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28.05.2024 23:06 Ответить
Сальдо розказує що Кринки орки черговий раз захопили.
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28.05.2024 12:52 Ответить
😄
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28.05.2024 13:20 Ответить
НА ВІЙНІ РОСІЙСЬКОЮ МОЖНА ТІЛЬКИ МАТЮКАТИСЬ.
АБИ БУВ РЕЗУЛЬТАТ.
₴Б@ШТЕ ЇХ ХЛОПЦІ !
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦☠️☠️☠️
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29.05.2024 08:58 Ответить
 
 