Уничтожение вражеского танка в Крынках: "Є! Танк підбив!" - "Молодець! Будуть вилазить танкісти - #баште їх". ВИДЕО боя

Украинские воины уничтожили вражеский танк на поле боя в Крынках на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

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