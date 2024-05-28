Уничтожение вражеского танка в Крынках: "Є! Танк підбив!" - "Молодець! Будуть вилазить танкісти - #баште їх". ВИДЕО боя
Украинские воины уничтожили вражеский танк на поле боя в Крынках на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.
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АБИ БУВ РЕЗУЛЬТАТ.
₴Б@ШТЕ ЇХ ХЛОПЦІ !
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