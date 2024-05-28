УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11653 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
16 798 11

Знищення ворожого танка в Кринках: "Є! Танк підбив!", - "Молодець! Будуть вилазить танкісти - #баште їх". ВIДЕО бою

Українські воїни знищили ворожий танк на полі бою у Кринках на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни згодом зрозуміли, що відбувається, але змінити ситуацію вже не могли: Як ГУР, ССО та ТрО створювали плацдарм у Кринках

Автор: 

танк (2071) знищення (7307) бій (167) плацдарм (81) Херсонська область (5781)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
28.05.2024 11:51
+23
Героям Слава!
показати весь коментар
28.05.2024 11:52
+11
Це не мат, це - військовий сленг....
показати весь коментар
28.05.2024 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
крынки генерала теплинского))))так зачистли кацапы что самим не продыхнуть не перднуть
показати весь коментар
28.05.2024 11:50 Відповісти
Хенерала Ещетеплинского💀
показати весь коментар
28.05.2024 12:56 Відповісти
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
28.05.2024 11:51 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
28.05.2024 11:52 Відповісти
Прошу. Сама така лексика має бути!
показати весь коментар
28.05.2024 12:07 Відповісти
Дітям дуже подобається. Нинішнє покоління українців буде розмовляти російським матом.
показати весь коментар
28.05.2024 12:22 Відповісти
Це не мат, це - військовий сленг....
показати весь коментар
28.05.2024 12:37 Відповісти
Навіщо мавпувати у москалів їхній військовий сленг? Який сенс воювати з москалями, якщо між вами не має різниці?
показати весь коментар
28.05.2024 23:06 Відповісти
Сальдо розказує що Кринки орки черговий раз захопили.
показати весь коментар
28.05.2024 12:52 Відповісти
😄
показати весь коментар
28.05.2024 13:20 Відповісти
НА ВІЙНІ РОСІЙСЬКОЮ МОЖНА ТІЛЬКИ МАТЮКАТИСЬ.
АБИ БУВ РЕЗУЛЬТАТ.
₴Б@ШТЕ ЇХ ХЛОПЦІ !
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦☠️☠️☠️
показати весь коментар
29.05.2024 08:58 Відповісти
 
 