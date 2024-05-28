Знищення ворожого танка в Кринках: "Є! Танк підбив!", - "Молодець! Будуть вилазить танкісти - #баште їх". ВIДЕО бою
Українські воїни знищили ворожий танк на полі бою у Кринках на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах.
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Топ коментарі
+27 Amber
показати весь коментар28.05.2024 11:51
+23 Oleksii Pilevych #582021
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+11 AbOriginal_UA
показати весь коментар28.05.2024 12:37
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АБИ БУВ РЕЗУЛЬТАТ.
₴Б@ШТЕ ЇХ ХЛОПЦІ !
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