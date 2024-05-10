Росіяни згодом зрозуміли, що відбувається, але змінити ситуацію вже не могли: Як ГУР, ССО та ТрО створювали плацдарм у Кринках

Сили оборони України на початку серпня провели складну операцію на лівобережжі Херсонщини. Воїнам вдалося створити плацдарм в районі Кринок.

Про це воїни розповіли у матеріалі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Командир спецпідрозділу ГУР МО із позивним Шаман розповів, що під час контрнаступу Сил оборони на Запоріжжі ворогу довелося провести ротацію.

Командир спецпідрозділу ГУР МО Шаман

Створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини

"Одна основна ворожа десантна бригада, яка тримала оборону на лівому березі Дніпра трохи вище від Антонівського моста, вирушала на Запорізький напрямок. Їх міняли теж десантні, але новостворені підрозділи з окупованого Криму. Досить свіжі, так би мовити. Коли на позиції заходили нові сили противника, ми зауважили, що вони недостатньо обізнані із обстановкою.

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Ми зайшли на територію противника, у міжпозиційний простір, відразу відбулося декілька досить інтенсивних боєзіткнень з ворожими спостережними постами. Декотрі майже в повному складі знищили або взяли в полон. Після цього розділилися на зони впливу. Тобто ми розділилися вже на лівому березі Дніпра. Безпосередньо мій підрозділ знищував противника в одному напрямку, 8 полк ССО - в іншому, а розвідвзводу ТрО під командуванням Віто випало мінувати безпосередньо дорогу, тобто логістичний шлях на село Козачі Лагері", - розповів Шаман.

За його словами, російські офіцери, які виконували завдання в районі, намагалися з'ясувати обстановку безпосередньо на лінії зіткнення, що дозволило узяти їх у полон.

Згодом ворог з'ясував, що відбувається, але змінити ситуацію вже не міг. Воїни захопили плацдарм на території лівобережжя - не островів на Дніпрі, а саме суходолу на лівому березі з місцями під висадку.

Командир зведеної тактичної групи 8 полку і 144 центру спецпризначення Сил спецоперацій ЗСУ із позивним Бобер про операцію

За перший день операції в боєзіткненнях противник втратив 73 військовослужбовців. Десантна військова частина, яка пішла на Запоріжжя, залишила замість себе мобілізованих.

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"Ми заходили через човнову станцію зліва, а хлопці з ГУРу рушили по берегу до дороги, яка йшла на трасу на село Козачі Лагері. І першого дня наші спецпризначенці на позиціях в окопі біля дороги між Козачими Лагерями й Олешками взяли в полон ворожого начальника розвідки та його заступника. А дві їхні групи спецпризначення, які приїхали на підкріплення, ми поклали мінометами здебільшого і трохи під час стрілецького бою. Загальна картинка була така, що російські військовослужбовці, які туди заїжджали в перші дні, взагалі були дезорієнтовані. Більшість з них була знищена. І в них не було відповіді, чому все так. І на третій день, коли вони пригнали два БТРи й машину, їх так само підбили. Противник не міг вислати ніякого підкріплення, бо він не знав, куди його слати", - зазначив Бобер.

За його словами, ворог активно застосовував БПЛА "Орлан" для розвідки, а також мінував річку Конка. Через ці мінування воїни тоді зазнали важких втрат.

"Ніхто не очікував, що нам вдасться створити там таку зону. Але я знаю, що був такий період — два-три дні, коли противник був збентежений, лінію його оборони на передньому краї прорвали. І з відповідними засобами ми могли б розвинути той успіх значно далі й краще. Я розумів, що контрнаступ, який відбувається на Запоріжжі, не залишає нам альтернативного варіанта, але ми такий шанс мали. Зараз нам буде складніше, я це теж розумію. Ну вийшло як вийшло, тут уже нічого із цим не зробимо.

Подальший результат цілком закономірний - почали розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Я знаю, що хлопці з ТрО досі б'ються на тому напрямку, з честю виконують свої завдання. І я точно знаю, що зараз плацдарм ширший, уже захопили ряд населених пунктів, тобто на цьому етапі ситуація там покращилася", - додав командир спецпідрозділу ГУР МО Шаман.

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