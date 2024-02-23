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Тіла ліквідованих окупантів на плацдармі у Кринках. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти ліквідації окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на плацдармі у Кринках на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери безпілотників фіксують і численні тіла раніше знищених на плацдармі загарбників.

"Кринки, Херсонська область, зачистка "набережної" українськими воїнами. Мабуть, на кадрах, подібних до цих, Шойгу і розгледів "звільнення плацдарму". Відео від аеробомберів 503 окремого батальйону морської піхоти", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться: Окупанти виносять уцілілу пралку із будинку в окупованій Авдіївці: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Читайте: Сили оборони тримають плацдарми на лівому березі Дніпра. Росіяни фальшиво звітують керівництву про знищення плацдарму, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17482) Шойгу Сергій (628) знищення (7298) плацдарм (81) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+28
Гарна відеопідборка. Дивився б і дивився як кацапські істоти здихають!
Слава ЗСУ!
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23.02.2024 09:35
+21
Мало.Їх сотнями тисяч в місяць жуков кидав на смерть,і вони покірно йшли.І зараз теж те саме.З тією різницею що тепер їм гроші дають
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23.02.2024 09:35
+17
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! ще пів року тому цей напис мене точно відлякував від таких переглядів, тому що я і є та особа з нестійкою психікою..., але зараз, якщо я дивлюсь на ці нескінчені фото понівечених кацапських трупів я нічого не відчуваю, на жаль,... в мене тільки одне питання, як такі істоти здобули собі право на існування взагалі...
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23.02.2024 10:01
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Мало.Їх сотнями тисяч в місяць жуков кидав на смерть,і вони покірно йшли.І зараз теж те саме.З тією різницею що тепер їм гроші дають
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23.02.2024 09:35 Відповісти
Жуков українців без зброї кидав у м'ясні штурми на кулемети фашистів. Їх називали чорною сотнею, бо вони йшли в бій в цивільному вбранні (чорних ватниках)!
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23.02.2024 09:39 Відповісти
І не тільки.Всіх кидав,хто потрапляв в підпорядкування
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23.02.2024 09:59 Відповісти
(АРХІВ) Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. Спогади про нього збереглися завдяки офіцерові з особливих доручень командувача Першим Українським фронтом Миколи Ватутіна, Юрія Коваленка. Коли на цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих новобранців українців з звільненій від німців? Тобто Української Південо - Східні території але вже тепер стали окупованими кремлівськими комуно-фашистами загарбниками. Питання як їх хоч трохи озброїти, одягати, підготувати і навчити заряджати гвинтівку. Кривавий «маршал перемоги» кат кремлівських комуно - фашистів Г.Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли пришли, в том и воевать будут!» Автоматичным оружием этих людей не вооружать! У них же за спиною заградительные отряды моих орлов! Дать им 300 тысяч автоматов - и от заградительных отрядов ничего не останется. Они их всех перекосят и чкурнут до УПА к бандеровцам строить свою незалежную.» «Та и зачем мы с вами, здесь головы морочим. Наху ... одевать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать, и в Сибирь после войны ссылать ». Навіть Рокоссовський у відповідь спробував заперечити, сказавши що «це - геноцид» Українського народу. З 300 тисяч насильно відмобілізованих і майже беззбройних українців 280 тисяч за наказом кремлівського комуно -фашиста кривавого ката Жукова втопили в р. Дніпрі.
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23.02.2024 10:01 Відповісти
Не ХВашистів, а нацистів. Скільки можна оперувати совковими термінами?
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23.02.2024 10:08 Відповісти
вони увійшли в історію під назвою "чорні свитки",свитка це національний чоловічий одяг українців. рідний дядько моєї мами був одним з них на форсуванні Дніпра. але їм перед їх 1-ю і останньою атаку видали військову форму...зняту з убитих і поранених раніше солдатів.
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24.02.2024 10:57 Відповісти
Гарна відеопідборка. Дивився б і дивився як кацапські істоти здихають!
Слава ЗСУ!
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23.02.2024 09:35 Відповісти
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23.02.2024 09:36 Відповісти
Санітарниє патєрі..
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23.02.2024 09:44 Відповісти
То мабуть "Птахи мадяра", шана та респект їм.
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23.02.2024 09:56 Відповісти
а чому саме "Птахи мадяра"? крім них у ЗСУ більш ніхто не вміє скиди робити? точно що "експерд"
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23.02.2024 14:40 Відповісти
а що таке "респект"?
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23.02.2024 21:46 Відповісти
Розлітаються кацапи на дрібноньку кусочки. Попробуй потім зібрати назад.
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23.02.2024 09:57 Відповісти
лисички позбирають
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23.02.2024 12:49 Відповісти
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! ще пів року тому цей напис мене точно відлякував від таких переглядів, тому що я і є та особа з нестійкою психікою..., але зараз, якщо я дивлюсь на ці нескінчені фото понівечених кацапських трупів я нічого не відчуваю, на жаль,... в мене тільки одне питання, як такі істоти здобули собі право на існування взагалі...
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23.02.2024 10:01 Відповісти
А хорошо хробаки витанцьовують гопака своїми ластами після влучання - перед смертю не натанцюєшся.....
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23.02.2024 10:01 Відповісти
Хотілося б ракурс крупніше для нестійкої психіки ,щоб бачити патологічну гнучкість в кінцівках окупантів
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23.02.2024 10:16 Відповісти
Вот вам детали этого же видео только с моментами самих попаданий зарядов в голову, жопу и т.д. с более крупным ракурсом. Звериный оскал проломленной башки орка реально впечатляет:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
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23.02.2024 11:34 Відповісти
і де тут більший ракурс? на цьому відео є цей самий момент
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23.02.2024 14:46 Відповісти
Дивитися можу 24/7 - слів не вистачає! Аеробомберам вдачі та чистого неба!
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23.02.2024 10:32 Відповісти
Арвідас та Майкл палять на лаві.
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23.02.2024 10:44 Відповісти
Столько санитаров сдохло! (санитарные потери... ага...) 👍
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23.02.2024 12:40 Відповісти
у кацапії таке не покажуть - дадуть 10- 15 років за дескридетацію кацапо ординців...
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23.02.2024 13:13 Відповісти
Цензор, не перебільшуй. Окрім звичайних санітарних патєрь я там нічого не бачу...
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23.02.2024 13:24 Відповісти
у тебе голова "патєрялась"
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23.02.2024 21:47 Відповісти
Дронбомбометання на відмінно.Так тримати!
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23.02.2024 13:58 Відповісти
Кадри жахливі ,
от якби їх бачили кацапи , які пхаються до нас воювати , то не всі би
дали згоду йти до цього пекла 😠
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23.02.2024 13:59 Відповісти
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23.02.2024 16:15 Відповісти
ходьбы трусики мальчикам оставили обгаженые . теперь свиноматкам тяжело будет узнать суповой набор сыночка . какуны нюхнула !вроде мой! ДНК не вариант у них одинаковое госпожа БОЯРКА. шансов нет!
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23.02.2024 16:31 Відповісти
Сміття. Кацапи шось там п**дять про біолабораторії. Московія і є одна величезна біолабораторія з виведення нелюдів, схожих на людей.
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23.02.2024 19:20 Відповісти
У ка-******* аншлаг
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24.02.2024 00:20 Відповісти
НАХЯ ДВА СКИДА НА ТРУП ДЕЛАТЬ ИЛИ ДАЖЕ НА ОДНОГО !?
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24.02.2024 08:13 Відповісти
Моя стійка психіка після перегляду відео такого гатунку стає ще більш стійкішою і мене цей факт дуже непокоїть. Іноді мені здається що я навіть молодшаю.
Якщо серед коментаторів є лікарі, я вас дуже прошу, скажіть будьласка, я часом не захворів, нє ???
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24.02.2024 10:17 Відповісти
Гарно.
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24.02.2024 14:08 Відповісти
Кхе-кхе, щас спою (поется на мотив "Ландыши)

"Жмурики, жмурики
От ВСУ вам привет
Жмурики, жмурики
И на могилку букет"
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24.02.2024 19:09 Відповісти
Це навіть не хробаки, як любить казати Мадяр - це корм для хробаків.
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24.02.2024 20:41 Відповісти
 
 