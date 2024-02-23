Тіла ліквідованих окупантів на плацдармі у Кринках. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти ліквідації окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на плацдармі у Кринках на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери безпілотників фіксують і численні тіла раніше знищених на плацдармі загарбників.
"Кринки, Херсонська область, зачистка "набережної" українськими воїнами. Мабуть, на кадрах, подібних до цих, Шойгу і розгледів "звільнення плацдарму". Відео від аеробомберів 503 окремого батальйону морської піхоти", - йдеться у коментарі до публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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Слава ЗСУ!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
от якби їх бачили кацапи , які пхаються до нас воювати , то не всі би
дали згоду йти до цього пекла 😠
Якщо серед коментаторів є лікарі, я вас дуже прошу, скажіть будьласка, я часом не захворів, нє ???
"Жмурики, жмурики
От ВСУ вам привет
Жмурики, жмурики
И на могилку букет"