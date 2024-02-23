Тіла ліквідованих окупантів на плацдармі у Кринках. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти ліквідації окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на плацдармі у Кринках на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камери безпілотників фіксують і численні тіла раніше знищених на плацдармі загарбників.

"Кринки, Херсонська область, зачистка "набережної" українськими воїнами. Мабуть, на кадрах, подібних до цих, Шойгу і розгледів "звільнення плацдарму". Відео від аеробомберів 503 окремого батальйону морської піхоти", - йдеться у коментарі до публікації.

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