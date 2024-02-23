Тела ликвидированных оккупантов на плацдарме в Крынках. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены моменты ликвидации оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на плацдарме в Крынках на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры беспилотников фиксируют и многочисленные тела ранее уничтоженных на плацдарме захватчиков.
"Крынки, Херсонская область, зачистка "набережной" украинскими воинами. Видимо, на кадрах, подобных этим, Шойгу и разглядел "освобождение плацдарма". Видео от аэробомберов 503 отдельного батальона морской пехоты", - говорится в комментарии к публикации.
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+28 igor shmatko
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Слава ЗСУ!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
от якби їх бачили кацапи , які пхаються до нас воювати , то не всі би
дали згоду йти до цього пекла 😠
Якщо серед коментаторів є лікарі, я вас дуже прошу, скажіть будьласка, я часом не захворів, нє ???
"Жмурики, жмурики
От ВСУ вам привет
Жмурики, жмурики
И на могилку букет"