РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7540 посетителей онлайн
Новости Видео Война
31 279 37

Тела ликвидированных оккупантов на плацдарме в Крынках. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены моменты ликвидации оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на плацдарме в Крынках на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры беспилотников фиксируют и многочисленные тела ранее уничтоженных на плацдарме захватчиков.

"Крынки, Херсонская область, зачистка "набережной" украинскими воинами. Видимо, на кадрах, подобных этим, Шойгу и разглядел "освобождение плацдарма". Видео от аэробомберов 503 отдельного батальона морской пехоты", - говорится в комментарии к публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпех отражает штурм оккупантов в Крынках. ВИДЕО беспилотника

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: РСЗО "HIMARS" поразило место дислокации операторов вражеского БПЛА "Zala" в селе Чернянка на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) Шойгу Сергей (713) уничтожение (6980) плацдарм (60) Херсонская область (4789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Гарна відеопідборка. Дивився б і дивився як кацапські істоти здихають!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.02.2024 09:35
+21
Мало.Їх сотнями тисяч в місяць жуков кидав на смерть,і вони покірно йшли.І зараз теж те саме.З тією різницею що тепер їм гроші дають
показать весь комментарий
23.02.2024 09:35
+17
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! ще пів року тому цей напис мене точно відлякував від таких переглядів, тому що я і є та особа з нестійкою психікою..., але зараз, якщо я дивлюсь на ці нескінчені фото понівечених кацапських трупів я нічого не відчуваю, на жаль,... в мене тільки одне питання, як такі істоти здобули собі право на існування взагалі...
показать весь комментарий
23.02.2024 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало.Їх сотнями тисяч в місяць жуков кидав на смерть,і вони покірно йшли.І зараз теж те саме.З тією різницею що тепер їм гроші дають
показать весь комментарий
23.02.2024 09:35 Ответить
Жуков українців без зброї кидав у м'ясні штурми на кулемети фашистів. Їх називали чорною сотнею, бо вони йшли в бій в цивільному вбранні (чорних ватниках)!
показать весь комментарий
23.02.2024 09:39 Ответить
І не тільки.Всіх кидав,хто потрапляв в підпорядкування
показать весь комментарий
23.02.2024 09:59 Ответить
(АРХІВ) Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. Спогади про нього збереглися завдяки офіцерові з особливих доручень командувача Першим Українським фронтом Миколи Ватутіна, Юрія Коваленка. Коли на цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих новобранців українців з звільненій від німців? Тобто Української Південо - Східні території але вже тепер стали окупованими кремлівськими комуно-фашистами загарбниками. Питання як їх хоч трохи озброїти, одягати, підготувати і навчити заряджати гвинтівку. Кривавий «маршал перемоги» кат кремлівських комуно - фашистів Г.Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли пришли, в том и воевать будут!» Автоматичным оружием этих людей не вооружать! У них же за спиною заградительные отряды моих орлов! Дать им 300 тысяч автоматов - и от заградительных отрядов ничего не останется. Они их всех перекосят и чкурнут до УПА к бандеровцам строить свою незалежную.» «Та и зачем мы с вами, здесь головы морочим. Наху ... одевать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать, и в Сибирь после войны ссылать ». Навіть Рокоссовський у відповідь спробував заперечити, сказавши що «це - геноцид» Українського народу. З 300 тисяч насильно відмобілізованих і майже беззбройних українців 280 тисяч за наказом кремлівського комуно -фашиста кривавого ката Жукова втопили в р. Дніпрі.
показать весь комментарий
23.02.2024 10:01 Ответить
Не ХВашистів, а нацистів. Скільки можна оперувати совковими термінами?
показать весь комментарий
23.02.2024 10:08 Ответить
вони увійшли в історію під назвою "чорні свитки",свитка це національний чоловічий одяг українців. рідний дядько моєї мами був одним з них на форсуванні Дніпра. але їм перед їх 1-ю і останньою атаку видали військову форму...зняту з убитих і поранених раніше солдатів.
показать весь комментарий
24.02.2024 10:57 Ответить
Гарна відеопідборка. Дивився б і дивився як кацапські істоти здихають!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.02.2024 09:35 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 09:36 Ответить
Санітарниє патєрі..
показать весь комментарий
23.02.2024 09:44 Ответить
То мабуть "Птахи мадяра", шана та респект їм.
показать весь комментарий
23.02.2024 09:56 Ответить
а чому саме "Птахи мадяра"? крім них у ЗСУ більш ніхто не вміє скиди робити? точно що "експерд"
показать весь комментарий
23.02.2024 14:40 Ответить
а що таке "респект"?
показать весь комментарий
23.02.2024 21:46 Ответить
Розлітаються кацапи на дрібноньку кусочки. Попробуй потім зібрати назад.
показать весь комментарий
23.02.2024 09:57 Ответить
лисички позбирають
показать весь комментарий
23.02.2024 12:49 Ответить
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! ще пів року тому цей напис мене точно відлякував від таких переглядів, тому що я і є та особа з нестійкою психікою..., але зараз, якщо я дивлюсь на ці нескінчені фото понівечених кацапських трупів я нічого не відчуваю, на жаль,... в мене тільки одне питання, як такі істоти здобули собі право на існування взагалі...
показать весь комментарий
23.02.2024 10:01 Ответить
А хорошо хробаки витанцьовують гопака своїми ластами після влучання - перед смертю не натанцюєшся.....
показать весь комментарий
23.02.2024 10:01 Ответить
Хотілося б ракурс крупніше для нестійкої психіки ,щоб бачити патологічну гнучкість в кінцівках окупантів
показать весь комментарий
23.02.2024 10:16 Ответить
Вот вам детали этого же видео только с моментами самих попаданий зарядов в голову, жопу и т.д. с более крупным ракурсом. Звериный оскал проломленной башки орка реально впечатляет:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1axmger/warning_graphic_ua_drone_team_honey_badger_posted/
показать весь комментарий
23.02.2024 11:34 Ответить
і де тут більший ракурс? на цьому відео є цей самий момент
показать весь комментарий
23.02.2024 14:46 Ответить
Дивитися можу 24/7 - слів не вистачає! Аеробомберам вдачі та чистого неба!
показать весь комментарий
23.02.2024 10:32 Ответить
Арвідас та Майкл палять на лаві.
показать весь комментарий
23.02.2024 10:44 Ответить
Столько санитаров сдохло! (санитарные потери... ага...) 👍
показать весь комментарий
23.02.2024 12:40 Ответить
у кацапії таке не покажуть - дадуть 10- 15 років за дескридетацію кацапо ординців...
показать весь комментарий
23.02.2024 13:13 Ответить
Цензор, не перебільшуй. Окрім звичайних санітарних патєрь я там нічого не бачу...
показать весь комментарий
23.02.2024 13:24 Ответить
у тебе голова "патєрялась"
показать весь комментарий
23.02.2024 21:47 Ответить
Дронбомбометання на відмінно.Так тримати!
показать весь комментарий
23.02.2024 13:58 Ответить
Кадри жахливі ,
от якби їх бачили кацапи , які пхаються до нас воювати , то не всі би
дали згоду йти до цього пекла 😠
показать весь комментарий
23.02.2024 13:59 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 16:15 Ответить
ходьбы трусики мальчикам оставили обгаженые . теперь свиноматкам тяжело будет узнать суповой набор сыночка . какуны нюхнула !вроде мой! ДНК не вариант у них одинаковое госпожа БОЯРКА. шансов нет!
показать весь комментарий
23.02.2024 16:31 Ответить
Сміття. Кацапи шось там п**дять про біолабораторії. Московія і є одна величезна біолабораторія з виведення нелюдів, схожих на людей.
показать весь комментарий
23.02.2024 19:20 Ответить
У ка-******* аншлаг
показать весь комментарий
24.02.2024 00:20 Ответить
НАХЯ ДВА СКИДА НА ТРУП ДЕЛАТЬ ИЛИ ДАЖЕ НА ОДНОГО !?
показать весь комментарий
24.02.2024 08:13 Ответить
Моя стійка психіка після перегляду відео такого гатунку стає ще більш стійкішою і мене цей факт дуже непокоїть. Іноді мені здається що я навіть молодшаю.
Якщо серед коментаторів є лікарі, я вас дуже прошу, скажіть будьласка, я часом не захворів, нє ???
показать весь комментарий
24.02.2024 10:17 Ответить
Гарно.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:08 Ответить
Кхе-кхе, щас спою (поется на мотив "Ландыши)

"Жмурики, жмурики
От ВСУ вам привет
Жмурики, жмурики
И на могилку букет"
показать весь комментарий
24.02.2024 19:09 Ответить
Це навіть не хробаки, як любить казати Мадяр - це корм для хробаків.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:41 Ответить
 
 