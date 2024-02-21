Морпех отражает штурм оккупантов в Крынках. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись атаки вражеской штурмовой группы на украинскую позицию в Крынках, которую самостоятельно отражает морской пехотинец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что украинский воин атаковал по меньшей мере четырех оккупантов. Один из них был ликвидирован, остальные были ранены и отступили.

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