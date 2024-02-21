Морпіх одноосібно відбиває штурм окупантів у Кринках. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис атаки ворожої штурмової групи на українську позицію у Кринках, яку одноосібно відбиває морський піхотинець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що українського воїна атакувало щонайменше четверо окупантів. Один із них ліквідований, решта були поранені і відступили.

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