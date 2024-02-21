Морпіх одноосібно відбиває штурм окупантів у Кринках. ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис атаки ворожої штурмової групи на українську позицію у Кринках, яку одноосібно відбиває морський піхотинець.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що українського воїна атакувало щонайменше четверо окупантів. Один із них ліквідований, решта були поранені і відступили.
Топ коментарі
+50 Бандерівець
показати весь коментар21.02.2024 13:28
+42 Виктор Дийнега
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+28 В «Вільний» В
показати весь коментар21.02.2024 13:44
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Де ж вони?????
Мабудь Резніков-дегенерат на весілля собі усі позабирав...
Не здався, вів до кінця бій і переміг!
Нерви не витримали у командира штурмової групи ворога: рашисти відповзли й до того ж застосували димове маскування відходу.
І до вас питання а ви служите?
Коли б не був мужній, орки б розстріляли 100%.
Краще в бою вже загинути, вести бій, вбити орка і мати шанс на порятунок!
Ну і з відео- важко шось розібрати толком неспеціалісту
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
це страшна сила у видбитті атак
міномет це не "Три топора" і не "Цезар" чи "Богдана" - його може робити будь-який машинобудівельний завод
Але героїзм одних це роз"*** во інших.
Така, як на цьому відео, і має бути уся стратегія війни з Росією: росіяни мають зазнати дуже значних втрат і відповзти з окупованих ними територій.
Замість НАДІЙНОЇ ОБОРОНИ!
Навіть поліцейські їздять по (безпечному) місті щонайменше у кількості 2 людей. Піший патруль - 3 людей.
Що це за управління військами? (В умовах 100% імовірності озброєної атаки.)
Залишати 1 людину на позиції - це ВКРАЙ НЕНАДІЙНО!
З тисяч років досвіду людства і з теорії надійності відомо, що найбільш критичні частини системи НЕОБХІДНО мати "дублюючі" (в лапках, тому що "дубль" означає 2, а важливі частини треба страхувати іноді більшою кількістю паралельних ("дублюючих") копій).