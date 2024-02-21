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Морпіх одноосібно відбиває штурм окупантів у Кринках. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис атаки ворожої штурмової групи на українську позицію у Кринках, яку одноосібно відбиває морський піхотинець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що українського воїна атакувало щонайменше четверо окупантів. Один із них ліквідований, решта були поранені і відступили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) морська піхота (44) бій (165) плацдарм (81) Херсонська область (5762)


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Топ коментарі
+50
Герой наш!
Не здався, вів до кінця бій і переміг!
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21.02.2024 13:28
+42
Справжній українець повинен виховати сина, побудувати дім та забаранити десяки кацапів. Нагородити героя!
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21.02.2024 13:26
+28
Шо ти знаеш, шо ти отут лепиш, а може вони весь боекомплект ізрасходовали а довбойоб командир залишив їх без зброї та підтримки, бо так йому приказали зверху стояти до кінця.
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21.02.2024 13:44
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А були б FPV дрони у достатній кількості.....
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21.02.2024 13:20 Відповісти
Було українців у достатній кількості, які б скинулися на дрони. А мешканець Британії заробляє за десятерих українців. Поговори з друзями - хай вони пожертувають денний заробіток і буде нашим воїнам один дрон.
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21.02.2024 13:27 Відповісти
Так у нас держава мільон дронів має виробити цього року?!?!?!?
1 000 000 / 365 = 2740 вдень
Де ж вони?????
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21.02.2024 15:19 Відповісти
Держава починається з тебе. Де дрон на твої донати?
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21.02.2024 15:55 Відповісти
Смішно. Колись я теж так думав, але в 2019-му засумнівався, а зараз, дивлячись на пухлу рожу Дєрмака (або на Найвеличнішого, або на "патріота Подоляка" та ін.) сумніви все більше і більше. Але гроші на дрони все ж чомусь даю, і набагато більше, ніж вся ОПа разом взята
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21.02.2024 18:06 Відповісти
Тут більше не висточало мавіка зі скидами!
Мабудь Резніков-дегенерат на весілля собі усі позабирав...
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21.02.2024 13:53 Відповісти
Справжній українець повинен виховати сина, побудувати дім та забаранити десяки кацапів. Нагородити героя!
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21.02.2024 13:26 Відповісти
Не, вздрючить ротного за то, что один против своре орков!
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21.02.2024 13:41 Відповісти
Морська піхота - одне ціле: штурмовик+моряк+піхотинець+десантник+парашутист!!!!!!!!!
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21.02.2024 13:27 Відповісти
Герой наш!
Не здався, вів до кінця бій і переміг!
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21.02.2024 13:28 Відповісти
Холоднокровно економив патрони, не розстрілював рожок за рожком, а стріляв одиночними і по видимих цілях.
Нерви не витримали у командира штурмової групи ворога: рашисти відповзли й до того ж застосували димове маскування відходу.
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21.02.2024 13:54 Відповісти
Респект!
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21.02.2024 13:29 Відповісти
Шо ти знаеш, шо ти отут лепиш, а може вони весь боекомплект ізрасходовали а довбойоб командир залишив їх без зброї та підтримки, бо так йому приказали зверху стояти до кінця.
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21.02.2024 13:44 Відповісти
По перше ви не знаєте рівень підготовки тих бійців, морпіхів і штурмові готують краще по інших бажає кращого.... по друге це війна могли патрони елементарно завершитись... а остання куля собі це мабуть пережитки совка...

І до вас питання а ви служите?
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21.02.2024 14:05 Відповісти
Чому він там один проти стількох рашистів - бо кордони забиті утікачами.
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21.02.2024 13:30 Відповісти
поставили охранять Крынки
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21.02.2024 13:38 Відповісти
"Чому він там один проти стількох рашистів - бо кордони забиті утікачами." А кабаки? А ночные клубы?
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21.02.2024 15:25 Відповісти
А розважальні шоу по т/в каналам зеленского. Просто жах. Меньшість, воьовнича, відає життя. А миролюбива більшість тікає за кордон.
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21.02.2024 15:36 Відповісти
Мужнього воїна нагородити!
Коли б не був мужній, орки б розстріляли 100%.
Краще в бою вже загинути, вести бій, вбити орка і мати шанс на порятунок!
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21.02.2024 13:33 Відповісти
Не знаю, радоваться или плакать! Где люди, почему один, следующая Авдеевка?
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21.02.2024 13:38 Відповісти
да там того села - три хаты и сарай
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21.02.2024 13:40 Відповісти
за спиною Героя вже якась річка....
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21.02.2024 15:06 Відповісти
там швидше за все не має позицій, а тільки кілька спостережних точок, які прикриваються артою та дронами з іншого берега.
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21.02.2024 18:49 Відповісти
Герой, а от його командир довбойоб який залишив бійця одного і то що він відбився це везіння в не сістема, а де допомога, чому дрон не допомогав а тільки фільмував якесь безглуздя для нас же головне це життя війскових а не канави в посадках і відіки з безпілотніків. Що оце норма на фронті?
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21.02.2024 13:40 Відповісти
Воїн- герой. Але особисте геройство - наслідок нікчемної загальної організації.
Ну і з відео- важко шось розібрати толком неспеціалісту
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21.02.2024 13:44 Відповісти
Титани!
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21.02.2024 13:50 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.02.2024 13:51 Відповісти
І що це нормально, що один проти чотирьох? Де необхідний закон про мобілізацію зі справедливим підходом?
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21.02.2024 13:57 Відповісти
Кожний подвиг рядового - це пройоб когось з його командирів...
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21.02.2024 14:00 Відповісти
Был бы у него за спиной минометный расчет то и героизм проявлять не надо было,но наши руководители считают что миномет это уже прошлое.
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21.02.2024 14:14 Відповісти
міномет + дрон корегувальник

це страшна сила у видбитті атак
міномет це не "Три топора" і не "Цезар" чи "Богдана" - його може робити будь-який машинобудівельний завод
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21.02.2024 15:09 Відповісти
не думаю що його одного залишили на опорнику, мабуть або прикривав відхід або ....... дронів явно не хватає на передку там б скинути пару мін ... це ж складний напрямок
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21.02.2024 14:03 Відповісти
Велетень! Красень!
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21.02.2024 14:20 Відповісти
Слава цьому герою.
Але героїзм одних це роз"*** во інших.
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21.02.2024 14:52 Відповісти
WTF? The drone is available for filming it and no drone is available for the air support?
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21.02.2024 14:53 Відповісти
вітязі чудо-богатирі
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21.02.2024 15:17 Відповісти
жах, тут нема чого радіти, це страшно. Героїзм це результат пройобу якоїсь гниди із ставки клоуна. Де пітримка артилерії і мінометів, схоже всі гроші успішно розкрадені, освоєні і спущені на барабани, а ось і результат. Цьому герою просто повезло залишитись живим
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21.02.2024 17:00 Відповісти
І один у полі воїн.. Слава герою!
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21.02.2024 17:15 Відповісти
Це відео - ближче до реальності. Бо якось минулої весни і літа було дивно спостерігати за обіцянками увійти осінню в Крим і популяризацією штурмових дій. Хіба не відома величина мобілізаційного ресурсу в Україні і Росії? А потенціал ВПК обох країн?
Така, як на цьому відео, і має бути уся стратегія війни з Росією: росіяни мають зазнати дуже значних втрат і відповзти з окупованих ними територій.
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21.02.2024 17:28 Відповісти
Козак! Що тут скажеш.
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21.02.2024 18:32 Відповісти
кацапи зробили собі ведмежу послугу, коли почали розстрілювать полонених!!!! Але без відносно до цього, боєць просто супер, і заслуговує на повагу і винагороду!!!!
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21.02.2024 18:46 Відповісти
Взагалі це схоже на СПшку, і там не буває натовпу, може лише перед наступом тільки. І там ще знизу можливо побратим сидів який йому магазини переснаряжав. Бо дуже щільно наш боєці крив підорусню, прямо нон стоп
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21.02.2024 19:22 Відповісти
Якась нісенітниця. - Черговий героїзм?

Замість НАДІЙНОЇ ОБОРОНИ!

Навіть поліцейські їздять по (безпечному) місті щонайменше у кількості 2 людей. Піший патруль - 3 людей.

Що це за управління військами? (В умовах 100% імовірності озброєної атаки.)

Залишати 1 людину на позиції - це ВКРАЙ НЕНАДІЙНО!

З тисяч років досвіду людства і з теорії надійності відомо, що найбільш критичні частини системи НЕОБХІДНО мати "дублюючі" (в лапках, тому що "дубль" означає 2, а важливі частини треба страхувати іноді більшою кількістю паралельних ("дублюючих") копій).
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22.02.2024 03:19 Відповісти
В Авдеевке только наших пленных было порядка тысячи человек ,плюс раненных ,которых расстреляли плюс убитыми до фига.
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22.02.2024 11:44 Відповісти
 
 