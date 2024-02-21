Оккупант тщетно пытается попасть в украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал захватчика, пытавшегося попасть в БПЛА из автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты отчаянные попытки оккупанта выжить и момент попадания беспилотника в цель, опубликованный в соцсетях.
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+6 Luk Viktor
показать весь комментарий21.02.2024 11:25
+5 ViktorXP
показать весь комментарий21.02.2024 11:20
+5 Vsevolod Twerd #583881
показать весь комментарий21.02.2024 11:27
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там ще один хробак зліва в кадрі "лежав в трусиках", але без ніжки!
хто припреться на територію України "🙁