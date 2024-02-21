Оккупант тщетно пытается попасть в украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал захватчика, пытавшегося попасть в БПЛА из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты отчаянные попытки оккупанта выжить и момент попадания беспилотника в цель, опубликованный в соцсетях.

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