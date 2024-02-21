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Оккупант тщетно пытается попасть в украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал захватчика, пытавшегося попасть в БПЛА из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты отчаянные попытки оккупанта выжить и момент попадания беспилотника в цель, опубликованный в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938) дроны (3931)


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Топ комментарии
+6
Респект оператору дрона! Проліт на швидкості, розворот і захід із іншого боку....
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21.02.2024 11:25
+5
навіть зі спецефектами...
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21.02.2024 11:20
+5
Це на дивані може здатися чудо-рішенням, а в реалі орки біжать висолопивши язики через усі кути саме туди, де скид потрапляє їм просто у капюшон.
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21.02.2024 11:27
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Люди ідіоти.. зробіть окопи з кутами під 90 градусів і реготати з цих чудо-дронів..
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21.02.2024 11:20 Ответить
І як воно допоможе?
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21.02.2024 11:20 Ответить
Летить на тебе граната зверху, а ти за куток зайшов і лише почув гучний вибух..
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21.02.2024 11:24 Ответить
Це як варіант, не кажу що це панацея..
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21.02.2024 11:25 Ответить
Це на дивані може здатися чудо-рішенням, а в реалі орки біжать висолопивши язики через усі кути саме туди, де скид потрапляє їм просто у капюшон.
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21.02.2024 11:27 Ответить
Згоден..
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21.02.2024 11:30 Ответить
навіть зі спецефектами...
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21.02.2024 11:20 Ответить
два салюта
там ще один хробак зліва в кадрі "лежав в трусиках", але без ніжки!
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21.02.2024 11:30 Ответить
Респект оператору дрона! Проліт на швидкості, розворот і захід із іншого боку....
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21.02.2024 11:25 Ответить
Не схотів спокійно отримати тікета до накабздона...
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21.02.2024 11:58 Ответить
Ну, хоть настрелялся перед сдыханием!
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21.02.2024 12:49 Ответить
Чули , дробані кацапи , голос на відео нашого воїна :, Так буде з кожним ,
хто припреться на територію України "🙁
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21.02.2024 17:39 Ответить
То що, елементи фейерверку є частиною цих дронiв? Щоб орки красивiше горiли мабуть...
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21.02.2024 21:50 Ответить
 
 