УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10078 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 433 13

Окупант марно намагається поцілити в український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував загарбника, який намагався поцілити у БПЛА із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані відчайдушні спроби окупанта вижити та момент влучання безпілотника у ціль, опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вже почали випробовувати дрони зі штучним інтелектом, - Сухаревський

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) дрони (4714)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Респект оператору дрона! Проліт на швидкості, розворот і захід із іншого боку....
показати весь коментар
21.02.2024 11:25
+5
навіть зі спецефектами...
показати весь коментар
21.02.2024 11:20
+5
Це на дивані може здатися чудо-рішенням, а в реалі орки біжать висолопивши язики через усі кути саме туди, де скид потрапляє їм просто у капюшон.
показати весь коментар
21.02.2024 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люди ідіоти.. зробіть окопи з кутами під 90 градусів і реготати з цих чудо-дронів..
показати весь коментар
21.02.2024 11:20 Відповісти
І як воно допоможе?
показати весь коментар
21.02.2024 11:20 Відповісти
Летить на тебе граната зверху, а ти за куток зайшов і лише почув гучний вибух..
показати весь коментар
21.02.2024 11:24 Відповісти
Це як варіант, не кажу що це панацея..
показати весь коментар
21.02.2024 11:25 Відповісти
Це на дивані може здатися чудо-рішенням, а в реалі орки біжать висолопивши язики через усі кути саме туди, де скид потрапляє їм просто у капюшон.
показати весь коментар
21.02.2024 11:27 Відповісти
Згоден..
показати весь коментар
21.02.2024 11:30 Відповісти
навіть зі спецефектами...
показати весь коментар
21.02.2024 11:20 Відповісти
два салюта
там ще один хробак зліва в кадрі "лежав в трусиках", але без ніжки!
показати весь коментар
21.02.2024 11:30 Відповісти
Респект оператору дрона! Проліт на швидкості, розворот і захід із іншого боку....
показати весь коментар
21.02.2024 11:25 Відповісти
Не схотів спокійно отримати тікета до накабздона...
показати весь коментар
21.02.2024 11:58 Відповісти
Ну, хоть настрелялся перед сдыханием!
показати весь коментар
21.02.2024 12:49 Відповісти
Чули , дробані кацапи , голос на відео нашого воїна :, Так буде з кожним ,
хто припреться на територію України "🙁
показати весь коментар
21.02.2024 17:39 Відповісти
То що, елементи фейерверку є частиною цих дронiв? Щоб орки красивiше горiли мабуть...
показати весь коментар
21.02.2024 21:50 Відповісти
 
 