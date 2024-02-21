Окупант марно намагається поцілити в український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував загарбника, який намагався поцілити у БПЛА із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані відчайдушні спроби окупанта вижити та момент влучання безпілотника у ціль, опублікований у соцмережах.

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