Окупант марно намагається поцілити в український дрон-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував загарбника, який намагався поцілити у БПЛА із автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані відчайдушні спроби окупанта вижити та момент влучання безпілотника у ціль, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+6 Luk Viktor
показати весь коментар21.02.2024 11:25
+5 ViktorXP
показати весь коментар21.02.2024 11:20
+5 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар21.02.2024 11:27
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там ще один хробак зліва в кадрі "лежав в трусиках", але без ніжки!
хто припреться на територію України "🙁