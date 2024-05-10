Россияне впоследствии поняли, что происходит, но изменить ситуацию уже не могли: Как ГУР, ССО и ТРО создавали плацдарм в Крынках

Силы обороны Украины в начале августа провели сложную операцию на левобережье Херсонщины. Воинам удалось создать плацдарм в районе Крынок.

Об этом воины рассказали в материале LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Командир спецподразделения ГУР МО с позывным Шаман рассказал, что во время контрнаступления Сил обороны на Запорожье врагу пришлось провести ротацию.

Командир спецподразделения ГУР МО Шаман

Создание плацдарма на левобережье Херсонщины

"Одна основная вражеская десантная бригада, которая держала оборону на левом берегу Днепра чуть выше Антоновского моста, отправлялась на Запорожское направление. Их меняли тоже десантные, но вновь созданные подразделения из оккупированного Крыма. Достаточно свежие, так сказать. Когда на позиции заходили новые силы противника, мы заметили, что они недостаточно знакомы с обстановкой.

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Мы зашли на территорию противника, в межпозиционное пространство, сразу произошло несколько достаточно интенсивных боестолкновений с вражескими наблюдательными постами. Некоторые почти в полном составе уничтожили или взяли в плен. После этого разделились на зоны влияния. То есть мы разделились уже на левом берегу Днепра. Непосредственно мое подразделение уничтожало противника в одном направлении, 8 полк ССО - в другом, а разведвзводу ТрО под командованием Вито выпало минировать непосредственно дорогу, то есть логистический путь на село Казачьи Лагеря", - рассказал Шаман.

По его словам, российские офицеры, которые выполняли задачи в районе, пытались выяснить обстановку непосредственно на линии соприкосновения, что позволило взять их в плен.

Со временем враг выяснил, что происходит, но изменить ситуацию уже не мог. Воины захватили плацдарм на территории левобережья - не островов на Днепре, а именно суши на левом берегу с местами под высадку.

Командир сводной тактической группы 8 полка и 144 центра спецназначения Сил спецопераций ВСУ с позывным Бобер об операции

За первый день операции в боестолкновениях противник потерял 73 военнослужащих. Десантная воинская часть, которая ушла на Запорожье, оставила вместо себя мобилизованных.

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"Мы заходили через лодочную станцию слева, а ребята из ГУРа двинулись по берегу к дороге, которая шла на трассу на село Казачьи Лагеря. И в первый день наши спецназовцы на позициях в окопе у дороги между Казачьими Лагерями и Олешками взяли в плен вражеского начальника разведки и его заместителя. А две их группы спецназначения, которые приехали на подкрепление, мы положили минометами в основном и немного во время стрелкового боя. Общая картинка была такова, что российские военнослужащие, которые туда заезжали в первые дни, вообще были дезориентированы. Большинство из них было уничтожено. И у них не было ответа, почему все так. И на третий день, когда они пригнали два БТРа и машину, их так же подбили. Противник не мог выслать никакого подкрепления, потому что он не знал, куда его слать", - отметил Бобер.

По его словам, враг активно применял БПЛА "Орлан" для разведки, а также минировал реку Конка. Из-за этих минирований воины тогда понесли тяжелые потери.

"Никто не ожидал, что нам удастся создать там такую зону. Но я знаю, что был такой период - два-три дня, когда противник был обескуражен, линию его обороны на переднем крае прорвали. И с соответствующими средствами мы могли бы развить тот успех значительно дальше и лучше. Я понимал, что контрнаступление, которое происходит на Запорожье, не оставляет нам альтернативного варианта, но мы такой шанс имели. Сейчас нам будет сложнее, я это тоже понимаю. Ну получилось как получилось, здесь уже ничего с этим не сделаем.

Дальнейший результат вполне закономерен - начали расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Я знаю, что ребята из ТрО до сих пор бьются на том направлении, с честью выполняют свои задачи. И я точно знаю, что сейчас плацдарм шире, уже захватили ряд населенных пунктов, то есть на этом этапе ситуация там улучшилась", - добавил командир спецподразделения ГУР МО Шаман.

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