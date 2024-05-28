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Новости Видео Война
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Бойцы 47-й ОМБр отбили утренний штурм оккупантов и уничтожили танк, БМП-2, БТР и российскую пехоту. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили танк, БМП-2, БТР и российскую пехоту на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного противостояния с оккупантами бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

"Утро московиты начали со штурма на Покровском направлении. Видимость на поле боя россияне ограничили дымовой завесой. Встречное солнце также мешало нашим пилотам. На самом деле в таких условиях трудно сконцентрироваться, однако нет ничего невозможного для бойцов Strike Drones Company. Как результат - россияне потеряли технику и поплатились своей жалкой жизнью", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Воины 47 ОМБр уничтожили 5 вражеских гаубиц Д-30 под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+7
Танк Т-62М ще брєжнєва бачив.
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28.05.2024 11:20
+6
"Бармалєй" Отримав пи#дюлєй! Красіво.
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28.05.2024 11:56
+6
СЛАВА ЗСУ!
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28.05.2024 12:21
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Танк Т-62М ще брєжнєва бачив.
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28.05.2024 11:20 Ответить
верно, по краям башни экраны наварены, от орудия к бортам - "брови Брежнева" назывались
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28.05.2024 11:24 Ответить
Росіяни модифікації цього танку ще недавно Асаду у Сирію продавали. Тепер так розумію на український фронт їх пустили.

Наскільки я пам'ятаю навіть з відео сирійської війни це застаріле залізо знищується порівняно легко навіть піхотою з рпг.
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28.05.2024 11:29 Ответить
Якщо у піхоти є РПГ.
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28.05.2024 11:55 Ответить
kowalskydonetsk

Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.
Просування ворога не зупиняється…..
Цікаво, там хоч на Павлограді нормальні лінії оборони будують?

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28.05.2024 11:56 Ответить
"Бармалєй" Отримав пи#дюлєй! Красіво.
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28.05.2024 11:56 Ответить
Танк із кацапи пішов до пекла і це радує 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😊
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28.05.2024 11:56 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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28.05.2024 12:21 Ответить
Бармалей аборитировал троих выкидышей
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28.05.2024 12:59 Ответить
Україна дуже красива. Потворна москальня сюди ні яким хріном не вписується - хіба що на добрива.
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28.05.2024 13:54 Ответить
смотришь такие кадры и душа радуется!!!
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29.05.2024 09:13 Ответить
 
 