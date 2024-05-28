Бойцы 47-й ОМБр отбили утренний штурм оккупантов и уничтожили танк, БМП-2, БТР и российскую пехоту. ВИДЕО
Бойцы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили танк, БМП-2, БТР и российскую пехоту на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного противостояния с оккупантами бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.
"Утро московиты начали со штурма на Покровском направлении. Видимость на поле боя россияне ограничили дымовой завесой. Встречное солнце также мешало нашим пилотам. На самом деле в таких условиях трудно сконцентрироваться, однако нет ничего невозможного для бойцов Strike Drones Company. Как результат - россияне потеряли технику и поплатились своей жалкой жизнью", - пишут бойцы в комментарии к видео.
Топ комментарии
+7 MausMike
показать весь комментарий28.05.2024 11:20
+6 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий28.05.2024 11:56
+6 Бауржан Жусупов #509905
показать весь комментарий28.05.2024 12:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наскільки я пам'ятаю навіть з відео сирійської війни це застаріле залізо знищується порівняно легко навіть піхотою з рпг.
Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.
Просування ворога не зупиняється…..
Цікаво, там хоч на Павлограді нормальні лінії оборони будують?