Две российские бронемашины таранят друг друга на поле боя. ВИДЕО

Операторы дронов 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша сняли момент ДТП между двумя российскими бронемашинами на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что одна из машин пыталась выехать с поля боя, а другая - выйти на позицию, но разминуться оккупантам не удалось. После ДТП обе бронемашины были добиты дронами.

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