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Две российские бронемашины таранят друг друга на поле боя. ВИДЕО

Операторы дронов 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша сняли момент ДТП между двумя российскими бронемашинами на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что одна из машин пыталась выехать с поля боя, а другая - выйти на позицию, но разминуться оккупантам не удалось. После ДТП обе бронемашины были добиты дронами.

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армия РФ (19400) ДТП (7679) БТР (365) 68 отдельная егерская бригада (79) бой (171)


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Скліщились?
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01.10.2024 11:06 Ответить
В квача грають))
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01.10.2024 11:11 Ответить
у лаптєй, краще застрелитися, чим повернутися пораненим, не виконавши задачу.
от і прийняли рішення, замочити один одного, ніж повернутися на швабру.
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01.10.2024 11:06 Ответить
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01.10.2024 11:06 Ответить
И как всегда рядом ни одного гаишника.
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01.10.2024 11:07 Ответить
отакі вони мусора...
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01.10.2024 12:05 Ответить
Нє а чо он падрєзаєт ???
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01.10.2024 14:09 Ответить
 
 