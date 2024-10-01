Две российские бронемашины таранят друг друга на поле боя. ВИДЕО
Операторы дронов 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша сняли момент ДТП между двумя российскими бронемашинами на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что одна из машин пыталась выехать с поля боя, а другая - выйти на позицию, но разминуться оккупантам не удалось. После ДТП обе бронемашины были добиты дронами.
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от і прийняли рішення, замочити один одного, ніж повернутися на швабру.