Захватчики обстреляли Славянск, повреждены частные дома

Днем 20 октября россияне обстреляли город Славянск в Донецкой области. Повреждения получили дома.

Об этом сообщает Славянская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что люди не пострадали.

"Три взрыва прогремели сегодня примерно в 16:30. Попадание в промзону и микрорайон Цегляный. Повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших",- говорится в сообщении.

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