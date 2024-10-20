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Новости Война
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Захватчики обстреляли Славянск, повреждены частные дома

Загарбники обстріляли Слов’янськ

Днем 20 октября россияне обстреляли город Славянск в Донецкой области. Повреждения получили дома.

Об этом сообщает Славянская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что люди не пострадали.

"Три взрыва прогремели сегодня примерно в 16:30. Попадание в промзону и микрорайон Цегляный. Повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших",- говорится в сообщении.

Смотрите также: Захватчики ударили по Славянску в Донецкой области: один человек погиб, шестеро ранены, среди них два ребенка. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

обстрел (27820) Славянск (2603)


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а чогоце за всю війну Донецьк ніхто не обстрілює. ? договорнячок
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20.10.2024 21:03 Ответить
Батьківщина Ріната,що не зрозуміло!
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20.10.2024 21:07 Ответить
За Крупу !!!
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20.10.2024 21:33 Ответить
 
 