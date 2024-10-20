Захватчики обстреляли Славянск, повреждены частные дома
Днем 20 октября россияне обстреляли город Славянск в Донецкой области. Повреждения получили дома.
Об этом сообщает Славянская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что люди не пострадали.
"Три взрыва прогремели сегодня примерно в 16:30. Попадание в промзону и микрорайон Цегляный. Повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших",- говорится в сообщении.
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Вася Путлер
показать весь комментарий20.10.2024 21:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Євген #585735
показать весь комментарий20.10.2024 21:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Євген #585735
показать весь комментарий20.10.2024 21:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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