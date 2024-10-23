Россияне запускали по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Поздно вечером 22 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские ударные БпЛА в акватории Черного моря в направлении Южного", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Обновление относительно движения БПЛА
По состоянию на 00:11 23 октября группы вражеских ударных БПЛА двигаются через Николаевскую и Одесскую области по северо-западному курсу в направлении Винницкой области.
По состоянию на 00:39 зафиксированы новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся по западному и южному курсу.
Обновление по состоянию на 01:22
- БПЛА в Одесской области в направлении Винницкой области;
- БПЛА в Винницкой области двигаются по северо-западному курсу (Хмельницкая область);
- БПЛА на Сумщины двигаются в направлении Полтавской и Черниговской областей;
- БПЛА в Харьковской области в южном и западном направлениях.
По состоянию на 1:34 несколько групп в Полтавской области держат курс на Миргород с северо-востока.
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Hulio
показать весь комментарий22.10.2024 23:48 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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