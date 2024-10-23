Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері 22 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі ударні БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Південного", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 00:11 23 жовтня групи ворожих ударних БпЛА рухаються через Миколаївську та Одеську області північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
Станом на 00:39 зафіксовано нові групи ударних БпЛА на Сумщині, рухаються західним та південним курсом.
Оновлення станом на 01:22
- БпЛА в Одеській області у напрямку Вінниччини;
- БпЛА у Вінницькій області рухаються північно-західним курсом (Хмельницька область);
- БпЛА на Сумщини рухаються у напрямку Полтавської та Чернігівської областей;
- БпЛА на Харківщині у південному та західному напрямках.
Станом на 01:34 декілька груп у Полтавській області тримають курс на Миргород з північного сходу.
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Hulio
показати весь коментар22.10.2024 23:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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