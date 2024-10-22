Наслідки нічної атаки "шахедів" на Суми: троє загиблих, серед яких 14-річна дівчина. ФОТО
Унаслідок нічної атаки безпілотників по житловому кварталу у Сумах три людини загинули, серед яких 14-річна дитина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.
Зазначається, що 22 жовтня 2024 року близько 00:02 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником житловий квартал у м. Суми.
Засіб ураження влучив у приватний будинок, 50-річний чоловік дістав поранення, його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу:
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