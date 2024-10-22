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Наслідки нічної атаки "шахедів" на Суми: троє загиблих, серед яких 14-річна дівчина. ФОТО

Унаслідок нічної атаки безпілотників по житловому кварталу у Сумах три людини загинули, серед яких 14-річна дитина. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини. 

Зазначається, що 22 жовтня 2024 року близько 00:02 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником житловий квартал у м. Суми.

Засіб ураження влучив у приватний будинок, 50-річний чоловік дістав поранення, його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули.

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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу:

Наслідки нічної атаки "шахедів" на Суми 22 жовтня
Наслідки нічної атаки "шахедів" на Суми 22 жовтня

Автор: 

обстріл (29206) Суми (921) Шахед (1169)


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22.10.2024 09:40 Відповісти
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22.10.2024 09:56 Відповісти
годин тому

https://gordonua.com/ukr/news/society/u-kramatorsku-sbu-zatrimala-paru-pidozrjuvanu-u-korehuvanni-obstriliv-pjati-oblastej-ukrajini-1722510.html У Краматорську СБУ затримала пару, підозрювану в корегуванні обстрілів п'яти областей України
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22.10.2024 17:07 Відповісти
😪
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22.10.2024 23:23 Відповісти
Руzzких летчиков в плен не брать, резать на куски живьём тварей.
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23.10.2024 01:42 Відповісти
 
 