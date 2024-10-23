Над Сумщиной уничтожено 19 "шахедов"
Сегодня ночью, 23 октября подразделениями ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничников и добровольцами в небе над Сумщиной было сбито 19 вражеских БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, всего с начала года наши зенитчики уничтожили 394 российских "шахедов", которые несли смерть в Украину.
"Спасибо нашим Защитникам неба за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни. Противовоздушные бои продолжаются!", - отмечают в ОВА.
Как сообщалось, поздно вечером 22 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Известно также, что ночью на Киевщине работали силы ПВО.
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